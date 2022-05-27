Как выжить, если вы заблудились в лесу

Привычные вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, в экстремальной ситуации могут спасти жизнь. О некоторых хитростях, которые могут помочь выжить и дождаться спасателей, если вы заблудились в лесу, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "В лесу" Кадр из фильма "В лесу"

Разжечь огонь

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Какой турист отправится в поход без спичек или зажигалки? Но разжечь костер иногда по разным причинам бывает достаточно сложно. Мешать может сильный ветер или сырая погода. На помощь придут обычные вещи, если они вдруг оказались у вас под рукой.

Так, например, не стоит выбрасывать картонную коробку из-под яиц. В нее можно положить сухие ветки и траву, закрыть и поджечь. В ветреную погоду этот способ отлично выручит: картон быстро загорится, а сухие ветки внутри не позволят пламени быстро погаснут.

Если на природу вы отправились с гитарой (хвала романтике походов), быстро разжечь огонь поможет медиатор. Медиаторы часто изготавливают из целлулоида, который быстро вспыхивает, если его поджечь и отлично горит даже в сырую погоду. Необходимо лишь соскрести ножом немного стружки с медиатора на кору или щепки.

Сделать фильтр из футболки и пластиковых бутылок

Чистая вода может стать настоящей проблемой. Решить ее можно с помощью пустой пластиковой бутылки и футболки (или любой ткани). Бутылку следует разделить пополам, в одну часть налить воду и расположить получившийся контейнер чуть выше другого. В воду опустите часть ткани, а второй ее конец поместите в чистый контейнер. Через некоторое время во втором контейнере окажется чистая вода. Прокипятите ее, если все еще не уверены в безопасности утоления жажды такой жидкостью.

Положить листья и траву под одежду

Этот трюк поможет согреться, если похолодает. Листва удержит тепло и убережет от переохлаждения.

Не голодать

Не остаться голодным вам помогут даже минимальные знания о грибах и ягодах. Правда, в данном случае стоит точно быть уверенными, какие из них съедобны. Если у вас есть хоть малейшие сомнения, утолять голод грибами точно не стоит. Вместо них можно употребить в пищу, например кору деревьев (съедобна кора ивы, тополя, березы, например) или корень лопуха, который по вкусу напоминает картошку и содержит большое количество витамина В. Это поможет вам продержаться до прихода спасателей.

Сделать компас из листа

Положите лист любого дерева на ровную поверхность и налейте на него воду. Возьмите иголку или булавку и потрите один ее конец о плотную ткань. Затем положите иглу в воду на листе: заряженная сторона иглы укажет точно на север.

Вспомнить об ориентирах

Если иглы или булавки у вас не оказалось, следует вспомнить об ориентирах. Лучшие – это ручьи и реки, которые впадают в более крупные водоемы, неподалеку от которых, как правило, располагаются деревни. Кроме того, возле рек часто есть тропинки, которые наверняка выведут вас к людям. А вот если вы идете по тропе и по лицу вас бьют ветки, лучшим решением будет сойти с этой дороги: тропа скорее всего окажется звериной. Вряд ли в ваши планы входит встреча с дикими животными.