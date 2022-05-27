Врачи дали туристам советы, как не заразиться оспой обезьян

Оспа обезьян — редкий вирус, который может распространяться при контакте с кожными покровами, биологическими жидкостями организма, в том числе, выделяемыми при дыхании, при контакте с загрязненными материалами и медицинскими инструментами. Те, кто заражен вирусом, могут испытывать такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. Следующий этап наступает в течение 2-4 недель — сыпь по всему телу. Сыпь обычно проходит несколько стадий, прежде чем корочки отвалятся.

тесного контакта с больными людьми, в том числе с пораженными участками кожи;

контактов с дикими животными — как мертвыми, так и живыми, такими как мелкие млекопитающие, включая грызунов (крыс, белок), и приматами, то есть обезьянами;

употребления в пищу мяса дичи (птиц и животных) и использования продуктов, произведенных из диких животных Африки (кремы, лосьоны, порошки);

контактов с зараженными материалами, используемыми больными людьми (одежда, постельное белье), оборудованием и инструментами в медицинских учреждениях, материалами, с которыми контактировали инфицированные животные. Путешественникам следует избегать:

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По состоянию на конец прошлой недели, во Всемирную организацию здравоохранения со всего мира поступили сообщения о 92 лабораторно подтвержденных случаях и 28 предполагаемых случаях оспы обезьян.

Медики предполагают, что предварительная вакцинация против обычной оспы может обеспечить защиту и от вируса оспы обезьян.

Новый вирус больше всего распространен в Центральной и Западной Африке, при этом ни один из заболевших, не был в опасных регионах, где обычно встречается оспа обезьян, включая Демократическую Республику Конго и Нигерию.

По словам специалистов, «риск для населения в целом невелик», тем не менее, путешественники должны «немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении новой, необъяснимой кожной сыпи на любой части тела, с лихорадкой и ознобом или без них, и избегать контактов с другими людьми, то есть немедленно сесть на карантин».