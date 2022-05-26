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1 час назад

Ольга Бузова поделилась лайфхаком для путешественников: «У меня есть сумка-нычка»

WomanHit.ru

Певица рассказала, что лежит в её дорожных чемоданах

Бузова поделилась лайфхаком для путешественников
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

Ольга Бузова, как известно, всю жизнь на чемоданах, поэтому у нее большой опыт в вопросах, как паковать эти самые чемоданы. Очередным лайфхаком Ольга поделилась на светской премии «Прорыв года».

«Советую воспользоваться моим лайфхаком. У меня, например, есть два базовых чемодана. В экстренной ситуации я могу открыть любой из них, доложить только то, что необходимо, и я готова. Если вдруг возникнет срочная поездка, я вернусь домой и уже через пять минут смогу выйти из дома. У меня есть базовый чемодан для лета, где уже лежат купальники и все необходимое, его быстро нужно будет дополнить чем-то актуальным. А другой чемодан гастрольный: лосины, футболка и спортивный костюм дизайна Ольги Бузовой. Также крема, зарядки. А есть еще так называемая сумка-нычка. Недавно я оставалась ночевать в гостинице в центре Москвы, потому что было удобно. В чемодане лежала пижамка, средства для ухода за лицом и шампуни — то есть то, с чем можно остаться переночевать в гостинице или во время экстренной поездки в Питер. Чемоданы разбираю сама, потому что я знаю, что надо стирать, а что нет. Не люблю стирать лишний раз чистые вещи, в этом нет необходимости, на мой взгляд. Да и к тому же я отношусь бережно к вещам».

Лайфхаки,Ольга Бузова,
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