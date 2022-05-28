Почему лучше брать отель, расположенный далеко от пляжа

Первая линия часто становится основным требованием туристов при выборе отеля, но на самом деле у гостиниц, расположенных от пляжа гораздо дальше, есть свои преимущества. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Цена

Главный плюс таких отелей — цена. Они могут давать обслуживание на уровне пятизвездочного отеля, но из-за дальности от моря их цена существенно ниже, чем у тех, которые расположены на первой и второй линии. Они идеально подойдут для бюджетного отдыха людям, которые не боятся пройти несколько километров до пляжа.

Вы можете посмотреть город

Часто туристы, которые берут отели поближе к морю с системой “Все включено” просто не выходят из отеля, так как им это не надо. Те, кто живет от моря далеко, во время дороги может посмотреть город, а также погрузиться в быт местных людей. Выбирайте разные маршруты на пляж и сможете охватить больше различных мест, приятных глазу.

Пустующие отели

Чаще всего такие гостиницы не пользуются популярностью у туристов, а соответственно там гораздо спокойнее. Если в отелях у пляжа часто проводятся шумные вечеринки, а перед ужином в ресторан выстраивается большая очередь, то в таких местах нет подобной суеты. Шезлонги у бассейна заняты не все, а на ужин вы можете попасть в любое время, и вам не придется стоять в длинной очереди, чтобы поесть.

Спокойная атмосфера