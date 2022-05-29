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1 час назад

Почему нельзя пользоваться табличкой «Не беспокоить»

Мария Каткова

Не все любят пускать уборщиц в свои номера в отеле, опасаясь того, что они могут забрать себе некоторые ценные вещи. А носить с собой технику и наличные на пляж тоже рискованно, поэтому многие туристы вешают на дверь табличку с надписью “Не беспокоить”. Однако эксперты предостерегают о том, что этот способ остановить горничную может быть опасен для вашей личной безопасности. В материале “Рамблера” — о том, почему не стоит вешать такую табличку на дверь.

Почему нельзя пользоваться табличкой «Не беспокоить»
Фото: PixabayPixabay

Дело в том, что во многих отелях орудуют воры. Особенно это касается небольших европейских гостиниц. Там редко есть охрана, которая работает днем, нет видеокамер, а постояльцев не знают в лицо. И если на вашей двери висит такая табличка, то воры могут обратить внимание на нее, что привлечет их к вашему номеру.

Нарушители закона знают, что часто туристы оставляют такую табличку на двери и уходят по своим делам, поэтому некоторое время они могут прислушиваться или постучаться в дверь, сымитировав уборку номера. Если там никого нет, они спокойно взламывают дверь, открывают ее и забирают все необходимое.

Также не стоит вешать табличку и обратной стороной, где есть просьба об уборке в номере. Так вы тоже подаете сигнал злоумышленникам о том, что вы ушли и в номере никого нет, а уборщица, вероятнее всего, в него еще не заходила. Иногда они могут выслеживать подобные номера и ждут, когда уборщица снимет табличку, а потом уже заходят внутрь.

Эксперты рекомендуют просить об уборке на ресепшене. Администрация отеля записывает номер вашей комнаты и передает ее уборщице. То же самое стоит сделать, если вы не хотите, чтобы у вас убирали. Можно попросить оставить вам свежие полотенца или другие предметы гигиены, чтобы вы забрали их у администрации.

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