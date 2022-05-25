Три причины, почему самолеты не сталкиваются в небе

В среднем в небе одновременно находится 11-12 тысяч самолетов. Это воздушные суда разного назначения, которые летят параллельно друг другу. "Рамблер" расскажет, как самолетам удается не сталкиваться друг с другом.

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Специальные «воздушные дороги»

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Самолеты летают не просто так, а по специальным воздушным трассам. Географическим координатам присваивается имя, которое можно прочитать вслух и легко запомнить. Никакого другого смысла эти сочетания не несут, чтобы все участники процесса понимали друг друга.

Авиалайнеры летят по эшелонам, будто по рельсам, и постоянно посылают на землю кодированные радиосигналы с GPS-координатами.

Специальные авиадиспетчеры

Диспетчеры были и остаются главными помощниками пилотов, которые управляют воздушным движением. Они следят, чтобы самолеты не сближались друг с другом менее чем на 5 километров.

Борты разводят и по высоте — это называется эшелонированием. Эшелон — это заданная постоянная высота полета, которая обозначается как сотая часть от реальной высоты в футах. Например, FL350 — это 35 000 футов, FL270 — 27 000 и так далее.

Системы контроля TCAS и ADS-B

Работа авиадиспетчера подразумевает человеческий фактор. Чтобы снизить его влияние, была придумана TCAS – автоматическая система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Она ловит сигнал от приближающегося самолета, давая летчику все необходимые инструкции по смене курса.

Чаще всего трагедии происходили тогда, когда позиции диспетчеров и TCAS не совпадали. Самым известным стало столкновение над Боденским озером Ту-154М и Boeing 757-200PF.

Диспетчер слишком поздно заметил опасное сближение Ту-154 и Boeing. В последние секунды он дал пилотам команду снижаться. А система предупреждения столкновения дала Ту-154 противоположную команду — набирать высоту. По указаниям TCAS, на снижение должен был идти Boeing. В итоге пилоты Boeing последовали команде TCAS, а пилоты Ту-154 — команде диспетчера, и оба пошли на снижение.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что будущее за «умным облаком» — системой наблюдения ADS-B. С ней вы можете наблюдать за перемещениями самолетов в реальном времени и уплотнять трафик в воздухе.