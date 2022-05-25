Полет на самолете с собакой сопряжен с некоторыми рисками, которые могут ожидать неподготовленного питомца. Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, к нему необходимо готовиться заранее и соблюдать ряд простых правил перевозки. Российская кинологическая федерация подготовила 5 правил безопасного перелета собаки в самолете.

Посетите ветеринарную клинику

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Обязательно посетите ветеринарную клинику, если вы собираетесь лететь на самолете вместе с собакой. Питомцу нужно пройти профилактический осмотр. Это необходимо делать с любым животным, вне зависимости от возраста, породы или состояния здоровья. Такая профилактика позволит, в первую очередь, убедиться, что никаких противопоказаний для перелета у собаки нет. Ветеринарный врач осмотрит питомца, оценит его состояние и даст рекомендации. В некоторых случаях могут потребоваться лекарственные успокаивающие средства. Ни в коем случае не давайте их собаке без рекомендации специалиста. Любое седативное/снотворное средство можно давать собаке только строго после консультации с ветеринарным врачом. Если вы самостоятельно решили дать собаке какой-либо препарат, это может обернуться серьезными проблемами. Нельзя отправлять спящую под препаратами собаку в багажном отделении. Не нужно рассматривать успокоительное как панацею во время перелета. Эти препараты иногда дают сильно возбудимым или трусливым собакам. Если было принято решение (совместно с ветеринарным врачом) использовать успокоительные средства, их начинают давать минимум за две недели до предполагаемого полета. Как правило, эти средства содержат натуральные компоненты и имеют накопительный эффект. За это время хозяин понимает, как этот препарат воздействует на животное. Если после консультации с ветеринарным врачом вы решили начать давать собаке успокоительное, лучше всего остановить выбор на натуральных препаратах, которые мягко седатируют нервную систему. Бывает так, что вам могут продать препарат на травах, в котором содержится сильнейший транквилизатор, который нельзя использовать без назначения невролога.

Готовьте собаку к перелету

Заранее подготовьте собаку к полету: сначала приучите ее к транспортному контейнеру. Привыкать к нему питомец должен постепенно, чтобы через несколько месяцев он мог спокойно оставаться в нем один. Для этого можно предлагать собаке лакомство, класть туда любимые игрушки, оставлять открытый контейнер, чтобы она могла заходить и спать в нем, считая это место безопасным. Как только она привыкнет — попробуйте посадить собаку в контейнер и отправиться в небольшое путешествие на машине, последите за состоянием животного в этот момент и учтите все нюансы на будущее. Правильно подбирайте подстилку в транспортный контейнер: не нужно запихивать в него огромный лежак — это может быть опасно. Если собака будет его копать, она может перевернуть его на себя, а из-за тесного пространства ей будет сложно из-под него вылезти. Лучше всего положить в контейнер мягкий коврик или пеленку, которые могут впитывать в себя влагу. Также можно положить в контейнер любимые вещи, игрушки собаки или, например, свою футболку. Чувствуя запах хозяина, собаке будет спокойней. Однако необходимо, чтобы эти предметы не могли быть разрушены собакой за время перелета. Если есть возможность, установите в транспортный контейнер поилку с водой, чтобы питомец мог утолить жажду во время полета.

Если собака сильно нервничает — откажитесь от полета

Питомец должен быть социализирован, знать команды, не бояться одиночества, шума и большого скопления людей. Если, например, собака никогда не находилась одна или среди большого количества людей, не слышала громких звуков, эта поездка может обернуться сильнейшим стрессом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Очень важно, чтобы питомец мог спокойно оставаться без хозяина, чтобы это не вызывало у него паники и сильного стресса. Бывает так, что собаки, испытывая сильнейший стресс, находясь в одиночестве в багажном отделении, начинают громко лаять, пытаются выбраться из переноски и, порой, самостоятельно травмируют себя. Если вы знаете, что ваша собака может испытывать сильный стресс, находясь в одиночестве в переноске, лучше всего отказаться от полета. В крайнем случае могут помочь успокаивающие препараты, но давать их животному можно строго с назначения ветеринарного врача.

Проверяйте надежность транспортного контейнера

Транспортный контейнер должен подходить вашей собаке по размеру, быть безопасным и комфортным для животного. Проверьте надежность запирающего устройства, чтобы собака случайным образом не смогла самостоятельно из него выбраться. Убедитесь, что конструкция выполнена из качественного и прочного материала, который не деформируется и не сломается при транспортировке.

Предупреждайте о собаке на борту

Безусловно, авиакомпании четко прописывают правила по перевозке животных и строго соблюдают регламенты, однако позвонить в авиакомпанию минимум за сутки до вылета будет не лишним. Напомните о том, что в самолете будет находиться животное. Судно повторно проверят на исправность обогрева в багажном отделении. Кроме того, перед полетом спросите у бортпроводника о том, знает ли капитан о нахождении в багажном отделении животного, уточните, включено ли там отопление.

«К полету нужно готовиться заранее. Помимо того, что собаководу необходимо изучить правила перевозки животного, важно заблаговременно позаботиться о безопасности и комфорте собаки. Очень важно перед вылетом посетить ветеринарного врача, чтобы исключить любые риски для здоровья животного во время полета, также необходимо убедиться, что собака хорошо социализирована, не испытывает стресс, находясь в транспортном контейнере, и может спокойно перенести полет в одиночестве, если ей предстоит лететь в багажном отделении. Хозяину важно понимать, что на 50% безопасность и комфорт питомца в полете будет зависеть от правильной подготовки собаки»,