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2 часа назад

Что нельзя заказывать в вагоне-ресторане

Мира Маркина

Многие путешественники берут еду в поезд с собой, но в длительной поездке хочется горячей домашней еды, и тогда можно дойти до вагона-ресторана, где вам приготовят что-то из меню. Однако если вы все-таки соберетесь на такой прием пищи, нужно знать некоторые правила посещения. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя заказывать в вагоне-ресторане.

Что нельзя заказывать в вагоне-ресторане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алкоголь

Это — один из самых ходовых заказов в вагоне-ресторане, на этом он преимущественно и зарабатывает. Именно поэтому не стоит заказывать алкоголь. Сотрудники знают, что многие пассажиры приходят уже подвыпившими, поэтому спиртные напитки часто размешивают, а в коктейли и вовсе добавляют мало спиртного. Поэтому если вы хотите выпить в поезде, то лучше отказаться от этой идеи.

Пюре и супы

Чаще всего пюре в вагоне-ресторане делают из порошков для того, чтобы сэкономить. Таким образом, оно ничем не будет отличаться от магазинного, которое вы можете заварить у себя в купе. То же самое происходит и с супами. Их не варят на бульоне, а делают из порошковых смесей или бульонных кубиков.

Десерты

Сладкое в вагонах-ресторанах заказывают крайне редко. Туда приходят за полноценными приемами пищи, поэтому есть высокий риск того, что вам принесут испорченное пирожное или десерт. У него не будет истекший срок годности, но велика вероятность, что сладкое уже давно ждет своего часа.

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