Вещи, которые нельзя делать стюардессам

Для многих профессия бортпроводника так и осталась недостижимой мечтой. Ее очень сильно романтизируют из-за того, что стюардессы постоянно летают и путешествуют по разным городам и странам. Однако у этой профессии довольно много сложностей, а также запретов. О них — в материале “Рамблера”.
Этот пункт входит в правила большинства авиакомпаний. Если стюардесса примет чевые от пассажира и это увидят другие бортпроводники, то ее могут оштрафовать. Авиакомпании придерживаются правила, что все услуги уже включены в цену на авиабилеты, поэтому чаевые не нужны. Также стюардессам запрещено продвигать собственный бизнес, например, продавать что-то свое в самолете или рекламировать товары. Если это произошло, пассажир может пожаловаться в авиакомпанию.
Некоторые авиакомпании все еще предлагают алкоголь на борту, но есть ограничения. Так, стюардесса может отказать вам в еще одном бокале, если увидит, что вы уже достаточно пьяны. Дело в том, что употребление большого количества алкоголя на борту может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в случае ЧП пассажир может потерять концентрацию. По этой же причине бортпроводница может сделать вам замечание, если вы будете распивать на борту алкоголь из duty free.
Из украшений стюардессы могут носить одну пару маленьких сережек. Надевать пирсинг во время своей работы запрещено. Ровно так же, как и иметь татуировки или шрамы на видимых местах. Авиакомпании тщательно следят за своим имиджем, а бортпроводники представляют компанию и повышают лояльность клиентов к ним. Стюардесса с пирсингом и татуировками может испортить все впечатление клиента.
Униформа бортпроводника обозначает его принадлежность к определенной авиакомпании, и ее можно носить только на работе или по дороге в аэропорт или из аэропорта. В остальное время стюардессы должны ходить в своей обычной одежде. Это правило связано с тем, чтобы избежать репутационных рисков — если стюардессу увидят в баре с бокалом вина, это может нанести ущерб компании. Также бортпроводникам запрещено вести активность в социальных сетях, которая может нанести ущерб авиакомпании. Если вы видите видео со стюардессой в узнаваемой форме, вероятнее всего, оно согласовано с руководством.