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38 минут назад

Вещи, которые нельзя делать стюардессам

Мира Маркина

Для многих профессия бортпроводника так и осталась недостижимой мечтой. Ее очень сильно романтизируют из-за того, что стюардессы постоянно летают и путешествуют по разным городам и странам. Однако у этой профессии довольно много сложностей, а также запретов. О них — в материале “Рамблера”.

Вещи, которые нельзя делать стюардессам
Фото: unsplash.comunsplash.com

Принимать чаевые и вести бизнес

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Этот пункт входит в правила большинства авиакомпаний. Если стюардесса примет чевые от пассажира и это увидят другие бортпроводники, то ее могут оштрафовать. Авиакомпании придерживаются правила, что все услуги уже включены в цену на авиабилеты, поэтому чаевые не нужны. Также стюардессам запрещено продвигать собственный бизнес, например, продавать что-то свое в самолете или рекламировать товары. Если это произошло, пассажир может пожаловаться в авиакомпанию.

Наливать выпившим пассажирам

Некоторые авиакомпании все еще предлагают алкоголь на борту, но есть ограничения. Так, стюардесса может отказать вам в еще одном бокале, если увидит, что вы уже достаточно пьяны. Дело в том, что употребление большого количества алкоголя на борту может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в случае ЧП пассажир может потерять концентрацию. По этой же причине бортпроводница может сделать вам замечание, если вы будете распивать на борту алкоголь из duty free.

Носить пирсинг и иметь татуировки

Из украшений стюардессы могут носить одну пару маленьких сережек. Надевать пирсинг во время своей работы запрещено. Ровно так же, как и иметь татуировки или шрамы на видимых местах. Авиакомпании тщательно следят за своим имиджем, а бортпроводники представляют компанию и повышают лояльность клиентов к ним. Стюардесса с пирсингом и татуировками может испортить все впечатление клиента.

Носить форму вне работы

Униформа бортпроводника обозначает его принадлежность к определенной авиакомпании, и ее можно носить только на работе или по дороге в аэропорт или из аэропорта. В остальное время стюардессы должны ходить в своей обычной одежде. Это правило связано с тем, чтобы избежать репутационных рисков — если стюардессу увидят в баре с бокалом вина, это может нанести ущерб компании. Также бортпроводникам запрещено вести активность в социальных сетях, которая может нанести ущерб авиакомпании. Если вы видите видео со стюардессой в узнаваемой форме, вероятнее всего, оно согласовано с руководством.

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