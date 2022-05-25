Психолог дал пять советов для эффективного отпуска

Необходимо учесть пять рекомендаций во время отпуска, чтобы как следует перезагрузиться и вернуться к работе с новыми силами, рассказал телеканалу «360» психолог Андрей Зберовский.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По его словам, человеку нужен новый климат, новые знакомства, больше спорта и общения с семьей, максимальное внимание детям и душевное общение с партнером.

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Эксперт пояснил, что кардинальная смена температурных условий и ландшафта способна активизировать все адаптационные способности организма.

«Организм сбрасывает те настройки, которые характерны для вашего тела в период работы, и обретает что-то новое, что и позволяет вам физически отдохнуть»,

— отметил собеседник телеканала.

В период отпуска нужно заводить новые знакомства, в этом случае в мозге активизируются новые зоны нейронных цепей. Максимально отдохнуть помогут утренние пробежки, спортзалы, турники, брусья, походы в горы, другие активные занятия, говорит психолог.

«Находясь на отдыхе нужно больше общаться с детьми. Отпуск — это погружение в жизнь детей, в их мышление, цели, задачи, их чувства. Чем больше времени вы будете общаться с детьми, тем лучше для вас и, конечно, для вашего отпуска»,

— сообщил Зберовский. Спокойное и комфортное общение с партнером позволит перезапустить ваши отношения, чувства, создать новые цели и задачи в жизни, подчеркнул он.

Соцопрос, подготовленный сервисом «Работа.ру», показал, что россияне назвали самыми привлекательными туристическими направлениями в России — Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Основные данные приводит телеканал RT, в распоряжении которого имеются результаты проведенного исследования.

За Алтай проголосовали 34 процента опрошенных россиян. 30 процентов отдали свое предпочтение Сочи. За Санкт-Петербург проголосовали 28 процентов респондентов. В рейтинг лучших туристических направлений также вошла Республика Карелия (27 процентов) и Кавказ (24). Участниками опроса были свыше трех тысяч человек из всех регионов страны.