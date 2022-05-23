Рынок и хайкинг: как сэкономить в отпуске

Отпуск подразумевает крупные траты, поэтому люди стараются откладывать на отпуск деньги. Однако скачущий курс валют и инфляция влияют на возможности россиян, многие начали экономить. "Рамблер" расскажет, как сократить расходы в отпуске.

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Арендуйте квартиру, а не отель

В отелях вы платите не только за бренд, но и сервис. Поэтому заядлые путешественники предпочитают останавливаться в квартирах.

Безусловно, квартиры тоже делятся на дорогие и не очень, но в среднем их стоимость всегда ниже. Еще один плюс жить в квартире — друзья могут заехать к вам погостить, а погружение в местную культуру проходит куда быстрее. К тому же, в квартире есть кухня, где всегда можно сделать быстрый завтрак, перекус или кофе.

Ходите на рынки

Многие кулинары говорят, что знакомство со страной начинается именно с рынка. Там вы сможете за небольшую сумму купить местные товары, которые в России часто считаются недоступной запрещенкой.

Например, в Турции продают вкуснейшие томаты зимой и летом, а в Греции и Испании — оливки, в Хорватии можно купить местный пршут или трюфель, а в Италии — сыр. После похода на рынок в туристическую лавку вы больше не зайдете!

Займитесь хайкингом

Изучать местность без гида может быть очень увлекательно. Во-первых, вас никто не ограничивает во времени, а назойливые соседи не отвлекают просьбой сфотографировать. Во-вторых, всю информацию вы можете найти в Интернете и даже скачать аудиогид.