3 плюса путешествий только с ручной кладью

Путешествовать налегке вполне реально, отправляясь отдыхать не только на пару дней, а даже минимум на неделю. Опытные же путешественники утверждают, что с обычным рюкзаком вполне можно отправиться и в двухнедельный трип, ведь на самом деле в поездке нужно не так много вещей, как мы привыкли считать. А самое необходимое вполне помещается в рюкзак. Кроме того, путешествуя лишь с ручной кладью, вы экономите деньги, время и нервы. В материале «Рамблера» - несколько причин, по которым стоит предпочесть путешествие налегке.

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Стоимость

Багажные сборы, как правило, включены в стоимость билета. А за перевес еще придется доплатить весьма внушительную сумму. Для ручной клади место в багажном отсеке не требуется, платить не за что, складывайте вещи в рюкзак и экономьте.

Быстрота

Отказавшись от больших чемоданов и множества вещей, вы минуете очередь на регистрацию багажа перед вылетом. По прилету же на место вам не придется терять время, высматривая свои баулы на багажной ленте.

Безопасность

Очевидно, что если вы откажетесь от багажа, ваши вещи точно не потеряются, не улетят в другой город, не будут испорчены при перевозке или украдены. Ручную кладь можно всегда держать на виду, да и небольшой рюкзак привлекает гораздо меньше внимания, чем огромный чемодан.

Что поместится

На самом деле только кажется, что в рюкзак или небольшой чемодан невозможно сложить все, что может реально понадобиться в путешествии. Как правило, с собой в самолет разрешают брать сумку (рюкзак, чемодан) размером 55х40х20 см и весом 8-10 килограммов. Вполне достаточно для того, чтобы упаковать необходимые для недельной, например, поездки вещи. Просто надо понять, что вам действительно пригодится в путешествии и научиться компактно складывать одежду.

Кроме того, выбирая между рюкзаком и чемоданом, стоит помнить, что второй весит в 1,5-2 раза больше, поэтому его вес придется закладывать в допустимый для возможности пронести его на борт лайнера. Вместо этого в рюкзак или сумку можно сложить на 1,5-2 кг вещей больше.