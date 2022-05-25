Россиянка раскрыла способ ни в чем себе не отказывать в Дубае

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая в настоящий момент отдыхает в Дубае, раскрыла лучший способ, чтобы сэкономить на питании в стране. Советами она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Девушка призналась, что раньше воспринимала ОАЭ как направление исключительно для состоятельных путешественников. Однако, по ее словам, ни в чем себе не отказывать можно, если покупать продукты в магазинах, которые открывают мигранты.

«Неужели они закупаются в тех самых супермаркетах, что и шейхи со своими шахерезадами?! А вот и нет. И спасибо им, ведь из-за таких бедных работяг-мигрантов в Дубае появились несколько дешевых сетей супермаркетов»,

— отметила она.

Как рассказала автор, стоимость продуктов в таких магазинах на порядок ниже, чем в более популярных супермаркетах. Например, килограмм яблок можно купить за 129 рублей, бананы и киви — за 100 рублей, апельсины — за 60. Хлеб в таких местах стоит около 100 рублей, арахисовая паста — 70 рублей, финиковая паста — 110. Литровая пачка молока обойдется в 80 рублей, 1,5 литра подсолнечного масла — в 339 рублей, килограмм меда — в 279.

При этом путешественница посоветовала не покупать в местных супермаркетах колбасу.

«Для эксперимента мы пробовали местные сосиски, покушали колбасу, и поверьте — это была большая ошибка»,