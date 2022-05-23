Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами

Мир частной авиации с момента его появления всегда представлялся обычному человеку недосягаемым, а потому был для него очень манящим и прельщающим. Первоклассное обслуживание, блюда от поваров мишленовских ресторанов, отделанные деревом, мрамором или даже золотом салоны и комфортные кожаные кресла, которые превращаются в удобную кровать одним нажатием кнопки, — все это атрибуты успешной жизни, с которыми каждый день соприкасаются бизнесмены и знаменитости. Но есть и другая сторона медали — стюардессы бизнес-джетов, которым приходится выполнять все прихоти клиентов, мириться с их требовательным характером и постоянно совершенствовать свои навыки. О том, когда в мире появилась бизнес-авиация и что из себя представляет работа современных стюардесс, — в материале «Ленты.ру»

О, дивный новый мир

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В 1960-е годы в США наблюдался расцвет капитализма, бум рождаемости и небывалый экономический подъем. Тогда в гражданской авиации еще не задумывались о делении на эконом- или бизнес-классы, поскольку у всех пассажиров был только один вид обслуживания — роскошный.

На рейсах путешественникам подавались изысканные блюда с морепродуктами и деликатесами от шеф-поваров, разливался дорогой алкоголь из лимитированных серий, а также разрешалось курить прямо в салоне, не вставая с места. Самолеты больше походили на рестораны в воздухе, нежели на средство передвижения: клиенты авиакомпаний надевали свои лучше наряды и с замиранием сердца ожидали выхода в свет.

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Поскольку обычные авиалинии предоставляли настолько высокий уровень сервиса каждому пассажиру, необходимости в частных самолетах не возникало. Однако все начало решительно меняться после 1963 года, когда самоуверенный и талантливый конструктор-самоучка из Миссури Уильям Лир собрал на базе швейцарского истребителя первый в мире пассажирский джет LearJet 23.

Позже изобретением подобных летательных аппаратов заинтересовались сразу несколько компаний, включая небезызвестные Gulfstream, Embraer и Boeing. Новая отрасль стала стремительно развиваться и получила название бизнес-авиация — на небольших самолетах летали в основном шишки и успешные предприниматели, чтобы успеть на конференции, деловые встречи и не быть привязанными к расписанию рейсов.

Но спустя некоторое время частный самолет, наряду с многоярусной яхтой и виллой на лазурном берегу, стал неотъемлемым «аксессуаром» в арсенале каждого уважающего себя богача или знаменитости. Представители зажиточного класса буквально соревновались в том, у кого окажется больше салон или шикарнее внутреннее убранство

Соответственно, повышались и требования к обслуживающему персоналу. Обычным стюардессам нужно было сильно постараться, чтобы попасть в мир бизнес-авиации и прикоснуться к роскошной жизни. Но о такой работе, несмотря на многие препятствия и лишения, мечтали многие. Кому-то нравилась красивая внешняя обертка — постоянные путешествия, высокие чаевые, проживание в премиальных отелях и дорогостоящие подарки. А кто-то просто мечтал познакомиться с «принцем» и удачно выйти замуж.

Несколько российских стюардесс, связавших свою жизнь с частными самолетами, рассказали «Ленте.ру» о том, как на самом деле выглядит их работа и насколько велика вероятность выйти замуж за олигарха.

ЗОЖ, мейкап и интимная стрижка

«"Перед тем как прийти к нам на собеседование, вы сделали интимную стрижку?" — вместо приветствия спросила меня жена хозяина бизнес-джета, когда я устраивалась на работу. Увидев, что я смутилась и покраснела, она рассмеялась и сказала, что как раз это мое личное дело, а остальное у них регламентировано. Отдельно она подчеркнула, что романы бортпроводниц с вип-клиентами категорически запрещены, это четко прописано в контракте», — рассказывает Вероника.

Впоследствии супруга владельца самолета лично одобряла форму сотрудниц: чаще всего это были строгие костюмы и деловые платья, длина которых обязательно ниже колена, просила стюардесс не красить ногти и не делать мейкап. Но такое условие скорее было ее личным пожеланием, нежели общепринятым правилом, ведь обычно бортпроводницы должны выглядеть очень опрятно и ухоженно. Для этого они хотя бы два раза в неделю посещают фитнес-залы, следят за фигурой и придерживаются здорового питания.

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Пройдя около десятка всевозможных собеседований, Веронику, несколько лет отработавшую в гражданской авиации, взяли на должность бизнес-стюардессы. «Это был совсем другой мир: обычно владельцы самолетов предпочитают отправляться в путешествия ближе к полудню, а также выбирают рейсы по Европе, США и Азии, полеты на райские острова. В Турцию и Египет на частных самолетах не летают, а ведь до этого мне как раз приходилось обслуживать чартерные рейсы именно на эти курорты. Самолеты, где сидят по 200 человек, большинство из которых требует постоянного внимания, негодуют, что закончилась курица или что вместо пепси у нас подают колу. С министрами или бизнесменами в этом смысле проще, на одном рейсе здесь не более десяти человек», — поясняет стюардесса.

Для нее, родившейся в семье, тесно связанной с авиацией — ее брат и отец — пилоты — вопрос о выборе профессии не стоял. Всегда мечтала о небе. Однако для начала выучилась на юриста в Высшей школе экономики (ВШЭ) и только потом пошла на курсы стюардесс.

Сейчас развелось множество школ для бортпроводниц бизнес-авиации, многие считают, что можно закончить курсы и летать. Большинство девушек у нас с очень престижными институтами, должны в совершенстве знать как минимум английский, хотя многие владеют несколькими иностранными языками. Друзья моего мужа, например, спрашивали у него, есть ли у меня вообще какое-то образование. Он с гордостью отвечал, что я кандидат наук

С будущим супругом — успешным бизнесменом, одним из вип-гостей владельца бизнес-джета — она познакомилась на борту. Но эта история — скорее исключение из правил. Романы между бортпроводницами бизнес-авиации и пассажирами случаются крайне редко.

Отработав шесть лет, она была вынуждена уйти из профессии. Сейчас они с детьми живут в частном доме, в престижном районе под Лиссабоном, Вероника стала владелицей отеля. У ее мужа роскошные квартиры в центре Москвы, на Бали и в других странах мира. «Подруги шутят, что я замужем за олигархом, но это не так. Он просто очень обеспеченный мужчина. Я знаю всех олигархов, супруг к ним не относится», — говорит бывшая стюардесса.

Устрицы с юга России и сметана из Лондона

Юлия тоже пришла в бизнес-авиацию из гражданской. Рассказывает, что зарплаты здесь гораздо выше. В среднем примерно пять тысяч евро, в гражданской — от 600 евро до тысячи евро. Также есть суточные от 50 до 100 евро, но бывает и больше. Обычно этого хватает на ужин в одном из европейских ресторанов. График: две недели работаешь, две — отдыхаешь.

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Обычно время между полетами они с коллегами тратят на пляжи, шопинг и экскурсии. В контрактах бортпроводниц бизнес-авиации прописано, что заселять их необходимо в отели не ниже четырехзвездочных, а учитывая, что многие поездки спонтанные, часто они попадают и в пятизвездочные. «Никогда не забуду, как наши бизнесмены прилетели на Бали, и мы провели две недели на роскошной вилле по соседству, купаясь и загорая!» — вспоминает Юлия.

По ее словам, у многих складывается впечатление, что владельцы бизнес-джетов летают в окружении знойных полуголых красоток и закатывают на борту безудержные вечеринки, где шампанское льется рекой. «За восемь лет работы я столкнулась с таким лишь однажды. Обычно вип-клиенты работают, смотрят фильмы или спят», — рассказывает бортпроводница.

Вообще стюардессы бизнес-авиации делятся на два типа: одни обслуживают рейс и занимаются гостями, другие — «работают под начальника» — становятся личными помощницами владельца воздушного судна. Они должны понимать босса с полуслова, знать все его предпочтения в еде, бронировать отели, покупать подарки друзьям и близким, оформлять за него Tax free в разных частях света, играть с его детьми.

Расписание стюардессы, обслуживающей рейс, выглядит примерно так: она списывается с главными пассажирами, выяснив их предпочтения в отношении блюд, закупает все необходимое: журналы, ягоды, фрукты, цветы, дорогой алкоголь. Затем минимум за три часа появляется на борту, чтобы привести в порядок самолет, проследить за чистотой, а также оформлением салона — все должно быть сделано со вкусом

Бортпроводницы учатся у флористов, постоянно проходят курсы сомелье, посещают медицинские курсы, берут мастер-классы у ведущих шеф-поваров, изучая особенности разных кухонь мира. Например, необходимо разбираться в разных предпочтениях по питанию, с учетом религиозных убеждений пассажиров: индуистское это меню или кошерное, а может, и халяльное, вегетарианская это пища или веганская, меню для аллергиков, безлактозное или это питание без содержания клейковины, низкокалорийное или с пониженным содержание белков.

«Мне приходилось ходить в мишленовские рестораны во Франции, чтобы научиться красиво и оригинально сервировать блюда — обычно высокопоставленные гости требуют от тебя этого», — рассказывает Юлия.

Она жалуется, что порой от нее и коллег требуют невозможного. Например, один предприниматель, арендовавший самолет, захотел, чтобы салфетки на борту были в тон его галстука. Или гости начинают заказывать блюда, которые очень трудно найти в этом регионе.

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«Как-то мы были недалеко от Лондона, и на обратный рейс меня попросили сделать сырники из свежего творога и подать их на стол с натуральной густой деревенской сметаной — как минимум 20-процентной. Я не знала, что делать. Потом через друзей нашла британку, которая держала свою ферму, она по заказу сделала все, что нужно. Владелец самолета и его семья были в восторге», — поясняет бортпроводница.

Кстати, лишь единицы могут позволить себе не сдавать бизнес-джеты в аренду, поскольку содержание борта на земле в разы дороже, чем в небе — сотни тысяч долларов в месяц. При этом существует правило: если хозяину внезапно понадобился самолет, его обязаны предоставить по первому требованию.

«Так и останутся обслуживающим персоналом»

Несмотря на то что стюардессы хорошо зарабатывают, в основном они не отказываются от дополнительных подработок, которые называют фрилансом. Обычно это рейсы, которые необходимо выполнить оперативно в ближайшие дни или даже часы. При этом день и время вылета, а также число пассажиров, их предпочтения по питанию могут постоянно меняться.

Но у стюардесс есть важное правило — никогда не говорить «нет». Считается, что в случае отказа от фриланса его больше не предложат, поэтому всегда надо быть во всеоружии. Задания те же, что и всегда: необходимо согласовать и заказать питание, закупить необходимые продукты и цветы, познакомиться с экипажем, подготовить самолет — узнать, где что лежит, проверить белье из стирки, наличие чистой посуды, разложить питание, накрыть приветственный стол для гостей и накормить пилотов

Главными минусами своей профессии опрошенные «Лентой.ру» стюардессы называют невозможность планировать время. «Вот ты сидишь с мужем в театре, тут приходит сообщение "Через два часа вылетаем", приходится мчаться домой за всегда собранным чемоданом, а оттуда — в аэропорт — готовить борт к вылету», — рассказывает одна из стюардесс. По ее словам, не все супруги согласны с таким графиком.

Еще сложнее женщинам, у которых дети. «Моя коллега постоянно жаловалась, что находится вдалеке от дома. У нее был довольно жесткий график: двадцать дней она летала, еще десять — была дома с мужем и маленьким сыном. Ей казалось, что малыш растет без нее, в итоге пришлось уйти», — делится бортпроводница.

К тому же организм постоянно испытывает колоссальные нагрузки. В гражданской авиации стюардессы сидят до тех пор, пока самолет не наберет высоту, в бизнес-авиации нужно вставать и находиться на ногах во время взлета — некоторые полеты могут быть короткими и необходимо успеть обслужить пассажиров по высшему разряду.

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Учитывая, что все девушки на каблуках, большинство испытывают проблемы с кровеносным сосудами. «У меня из-за этого появился сильнейший варикоз. Многие уверены: для работы в бизнес-авиации нужна модельная внешность. Но это не так — одного симпатичного лица недостаточно, важно хорошее здоровье и стальные нервы, работа с полной отдачей в режиме мультизадачности. Например, в Европе можно встретить бортпроводниц, которым по 40-50 лет, в России стюардессы обычно моложе», — поясняет Юлия.

По ее словам, в работе бортпроводниц бизнес-джетов есть свои подводные камни: они не знают, в какой стране могут оказаться завтра, где будут спать и что есть, а также кто будет их пассажиром и что он попросит.