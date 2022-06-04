Теперь можно: как добраться до Турции без перелетов

Путешествия в коронавирусное время стали гораздо сложнее. А сейчас, когда авиасообщение с Россией сильно осложнено, добраться до нужной точки на карте становится совсем не просто. При этом некоторые просто не хотят летать. О том, как добраться до Турции без перелета, в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Добраться до Турции россияне могут теперь не только по воздуху.

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Появился еще один вариант — теперь открыта российско-грузинская сухопутная граница. В частности, для свободного проезда на территорию Грузии больше не нужны документально подтвержденные веские причины (обучение, работа, лечение, близкие родственники). Теперь самые обычные российские туристы смогут пройти КПП Верхний Ларс, имея только заграничный паспорт, сертификат вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну.

Это значит, что снова заработают автобусные маршруты в страну из Краснодара, Владикавказа, Ставрополя и других городов.

«Дорога на автобусе из Москвы до Тбилиси занимает около суток, стоимость билета 6–7 тыс. руб. Из Ставрополя до столицы Грузии можно доехать за 12–14 ч», – рассказал порталу tourdom.ru руководитель проекта по приему туристов в Грузии Georgia Тravel Салават Сатаев.

Когда вы доберетесь до Грузии, появляется следующая цель. Теперь нужно пасть в Батуми — солнечный город у побережья Черного моря в юго-западной части Грузии. Поезда из Тбилиси в Батуми отходят несколько раз в день, а время в пути составляет около шести часов.

Оказавшись в Батуми, на самом деле, вы уже почти в Турции. Из Батуми до грузинско-турецкой границы можно доехать на такси или городской маршрутке за 20-30 минут. Расстояние составит всего 15 км.

Пройдя границу, вы окажетесь в Турции. От КПП можно сесть на автобус и добраться до большого прибрежного города Трабзон, а оттуда уже есть масса автобусных направлений и в Каппадокию, и в Стамбул и почти в любой уголок Турции.

Что нужно:

Для въезда в страну нужен один из документов: ПЦР-тест на COVID-19 (72ч), экспресс-тест на коронавирус (48ч), сертификат о перенесенном коронавирусе с Госуслуг (не старше 6 месяцев), сертификат вакцинации Спутник V;

Оформить туристическую страховку с покрытием COVID-19;

Загранпаспорт, который действует не менее 4 месяцев;