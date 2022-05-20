Как не заразиться ротавирусом на море

Вопреки всеобщему мнению, ротавирусом можно заразиться и на российском юге, и за рубежом. Это заболевание опасно тем, что его бактерии быстро размножаются в тепле и влажном климате, поэтому в отпуске риск заразиться ротавирусом возрастает в несколько раз. В материале “Рамблера” — главные правила, которые стоит соблюдать для того, чтобы не заразиться ротавирусом.

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Мойте руки перед приемом пищи

Будь то обычный перекус или ужин в отеле, возьмите за правило мытье рук. На отдыхе мы можем сильно расслабиться и пренебречь элементарными правилами гигиены, но лучше этого не делать. Ротавирус может передаваться через грязные руки: сначала вы касаетесь ими поверхности с бактериями, а потом этими же руками берете чипсы из пачки или картошку фри. Лучше перестраховаться и носить с собой антисептик или спиртовые салфетки.

Мойте фрукты и овощи

Если по дороге на пляж вы купили фрукты у торговца на рынке, найдите проточную воду и тщательно промойте ей плоды. Морская вода не подходит для очищения овощей и фруктов, хотя многие и пренебрегают этим правилом. Залог успешной профилактики ротавируса — чистые руки и вымытые продукты. Эти два правила помогут вам не заразиться инфекцией в 80% случаев.

Храните продукты правильно

Все скоропортящиеся продукты должны строго храниться в холодильнике. Приготовленные продукты должны лежать отдельно от сырых, иначе возбудитель инфекции может перекинуться на уже готовые блюда. Если в регионе, где вы находитесь, есть возбудитель ротавируса, то приготовленные блюда, пролежавшие в холодильнике, нужно еще раз термически обработать перед употреблением.

Не допускайте появления насекомых