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42 минуты назад

Как быстро спастись от укачивания

Мария Каткова

Укачивание в транспорте может испортить любое путешествие, но это может случится внезапно в тот момент, когда человек этого не ожидает. Поэтому даже если вы не страдаете этой проблемой, стоит знать быстрые способы, которые помогут справиться с тошнотой в транспорте.

Как быстро спастись от укачивания
Фото: РамблерРамблер

Кислые конфеты

Эксперты говорят, что кислые конфеты, стимулирующие выделение слюны, помогают при укачивании. Лучше всего брать конфеты со вкусом цитрусовых. Дело в том, что они сильнее всего способствуют выделению слюны, а соответственно и перевариванию пищи, поэтому еда в желудке не идет наверх, а переваривается. Кто-то говорит, что леденцы просто отвлекают внимание, и человека перестает тошнить.

Движение стопами

Еще одно интересное средства от укачивания. Вам нужно сесть ровно, не откидывая спинку кресла, положить руки на колени и начать перекрестно поднимать часть стопы. Например, на левой ноге поднимаете носок, а на правой — пятку. И так меняете ноги. Делать это нужно до тех пор, пока укачивание не прекратится.

Свежий воздух

Лучше всего от укачивания помогает свежий воздух. Не во всех видах транспорта возможно сделать остановку, а в самолете окно не откроешь. Однако если вы едете в автобусе или на машине, то можно открыть окно или сделать остановку. СВежий воздух хорошо помогает от укачивания.

Холодное полотенце или бутылка

Можно попросить у персонала в транспорте холодное полотенце, бутылку или лед. Или купить все это во время остановке. Стоит приложить что-то холодное ко лбу и затылку. Эти вещи снимают спазм при боли в голове и помогают легче пережить укачивание.

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