Что запрещено на шведском столе тем, кто следит за фигурой

Многие путешественники боятся набрать в отпуске из-за того, что не ограничивают себя в питании. Если в обычные дни человек думает о том, что он ест, то в отпуске, а особенно на шведском столе, очень хочется попробовать все, что предлагает отель: от десертов до нестандартных алкогольных напитков. В материале “Рамблера” — блюда, которые стоит ограничить тем, кто не хочет набрать лишние килограммы в отпуске.

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Газированные напитки и алкоголь

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Стоит отказаться от газированных напитков, соков и алкоголя на шведском столе. Дело в том, что большинство безалкогольных напитков щедро сдобрены сахаром. В основном они делаются из порошка и разбавляются водой, а чтобы добавить им вкус, на кухне добавляют большое количество сахара, что делает их крайне калорийными. В отелях с сервисом “Все включено” не предлагают чистый алкоголь или качественные коктейли, чаще всего их смешивают с той же сладкой газировкой. В сочетании с алкоголем она может быть вредной не только для фигуры, но и для здоровья. Кроме того, алкоголь сам по себе калорийный, а после его употребления хочется есть еще больше.

Десерты

Все десерты на шведском столе выглядят крайне заманчиво. Они обильно покрыты взбитыми сливками, сиропами и посыпкой. Однако есть одно “но”: все эти десерты очень калорийные, а на вкус практически не отличаются друг от друга.

Для того, чтобы сэкономить, отельеры не выделяют достаточно денег на десерты. Они не пользуются популярностью, поэтому их делают из самых дешевых продуктов, а ингредиенты в них практически не меняются, поэтому они одинаковы на вкус. Если вам очень хочется сладкого, попробуйте съесть фрукты. А если нужен именно десерт, то возьмите небольшой кусочек пирожного.

Жареное мясо

Продукты в отелях не всегда жарят на качественном масле, а иногда его и вовсе не меняют. Если вы видите что-то жареное или приготовленное во фритюре, лучше держаться от этого блюда подальше. Дело в том, что на кухнях отелях не скупятся на масло. Вместо этого лучше выбирать что-то вареное, печеное, паровое или блюда, приготовленные на гриле.

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