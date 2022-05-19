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1 час назад

Бесплатные способы получить хороший номер в отеле

Мария Каткова

Как правило, за хорошие номера с видом на море отель просит доплачивать довольно большую сумму, но на самом деле хороший номер можно получить, если вы будете соблюдать некоторые правила при общении с персоналом и бронировании номеров. В материале “Рамблера” — действенные лайфхаки, которые помогут получить хороший номер в отеле.

Бесплатные способы получить хороший номер в отеле
Фото: PixabayPixabay

Возьмите с собой подарки

Этот способ действует еще с нулевых. Можно взять в подарок русские конфеты, алкоголь и другие продукты, которые ценятся за рубежом. Вручите небольшой подарок администратору на ресепшене, общайтесь с ним вежливо, как и он с вами. Тогда вам точно дадут хороший номер в отеле. Однако если вы заселяетесь в популярную сеть, такой способ вам точно не подойдет, так как регистрационная стойка тщательно контролируется.

Зарегистрируйтесь в программе лояльности

У многих сетевых отелей есть программы лояльности, которые дают бонусы своим постояльцам. С помощью них во время регистрации сотрудники увидят, что вы останавливаетесь в этой сети не первый раз. К таким клиентам компании относятся более внимательно и предлагают им лучшие номера с видами, а также можно получить приятные бонусы, например, бесплатный завтрак в номер.

Предупредите отель о том, что вы что-то празднуете

Вам повезло, если вы едете в отпуск в день рождения, и стоит заранее предупредить об этом отель. Проще всего молодым парам, которые могут сказать, что они - молодожены и выбрали отель для своего свадебного путешествия. В таком случае шанс на лучший номер возрастает, а также отели дают небольшие подарки: тарелку фруктов и шампанское.

Приезжайте не в сезон

Лучший способ получить хороший номер в отеле — приехать не в сезон, когда никого нет. Отель свободен, номера пустуют, и персоналу ничего не стоит поселить вас в номер получше. Однако получите ли вы удовольствие от такой поездки — вопрос спорный.

Лайфхаки,
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