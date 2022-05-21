Киргизия на джипах: варианты отдыха для тех, кто любит приключения

Пляжный отдых — это замечательно, но пробовали ли вы когда-нибудь провести отпуск активно? Например, отправиться в длительный поход по лесу, изучить пустыню или уехать в морской круиз. "Рамблер" нашел три варианта отдыха для тех, кому не хватает впечатлений.

Фото: социальные сети социальные сети

Киргизия на джипах

социальные сети

Джип-тур — это не совсем про адреналин, скорее про возможность погрузиться в красоты природы Киргизии. На машине вы сможете доехать туда, куда пешком просто не дойдете. Обычно путешествие начинается в Бишкеке, где можно увидеть заснеженные верхушки Тянь-Шаня.

Уже по ходу маршрута группа посетит фантастическое озеро Кель-Суу, попробует кочевую жизнь на озере Сон-Куль, увидит знаменитое соленое озеро Иссык-Куль, огромные зеленые долины, марсианские каньоны и ущелья. А гиды будут дополнять визуальные впечатления интересными историями.

Треккинг за полярным кругом

социальные сети

Териберка в прошлом — забытый поселок, а теперь популярное место, о котором многие узнали после фильма "Левиафан", снятого Андреем Звягинцевым. Находится поселок в Мурманской области за полярным кругом, поэтому его часто называют краем земли.

Териберка расположена на берегу Баренцева моря — местные жители всегда ловили здесь рыбу. Со временем ловля рыбы приобрела промышленные масштабы, люди начали переезжать в города, а поселок — пустеть. Зато здесь осталось кладбище кораблей, остановка с граффити, живописные места, где снимался фильм Звягинцева, пляж, выброшенным на берег кораблем, и Батарейский водопад.

Путешествие на Чарские пески

социальные сети

Чарские пески — памятник природы, расположенный в Коларском районе Забайкальского края. По сути, это впадина между двумя горными системами. С севера котловина ограничена молодым Кодарским хребтом, а с южной стороны ее подпирают более древние Удоканский и Каларский хребты.