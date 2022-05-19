Как путешествовать с ребёнком: 10 основных правил

Итак, вы на это решились, хоть многие вас и пугали тем, что отдых с детьми – это миф. На самом деле это больше про работу в режиме стресса и на повышенных оборотах, особенно если речь идёт о дошкольниках. А уж если их двое и более, пиши пропало.

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Если вас это не остановило, то вы наверняка владеете этими десятью правилами выживания в дороге и путешествии.

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Правило 1: можно всё, что не запрещено законом

Старые правила в утиль, когда вам предстоит длительная поездка, особенно впервые с детьми, особенно без помощников, тем более – в новое и незнакомое для всех место.

Уверена, ваши дети обрадуются, когда вы сообщите им эту приятную новость: теперь можно не спать днём, есть запрещёнку, играть в гаджеты и даже получить подарки в дороге за прилежное поведение.

Настройтесь на то, что даже это не спасёт вас от срывов и истерик. Дети есть дети. Они устают, им сложно адаптироваться к новым условиям, у них неустойчивая психика.

Впрочем, как и у многих взрослых. Поэтому важно помнить о правиле номер 2.

Правило 2: ваши дети зеркалят ваши чувства и эмоции

Хотите, чтобы ваши дети были спокойными и покладистыми в дороге?

Тогда позаботьтесь в первую очередь о своём психическом здоровье. Кому-то придётся запастись успокоительным, кому-то выпить бокал вина, кому-то вспомнить дыхательные практики.

Важно, чтобы в вашем арсенале было нечто, на что можно рассчитывать в стрессовых ситуациях, помимо крика и шлепков под зад.

Об этом ниже.

Правило 3: быть взрослым – значит признавать свои ошибки, разрешить себе их делать

Идеальных мам не бывает. Точка. Ими не рождаются. Нет такой школы, где этому обучают.

Даже в моём авторском клубе для мам (#маматерапияонлайн) мамы годами учатся справляться с повторяющимися сценариями, срывами и агрессией. Это не сразу. Это даже не про привычку.

Привыкнуть можно ко многому – и хорошему, и плохому. А тут речь про устойчивые нейронные связи, которые сформировались в детстве, как закон поведения.

Это воспринимается нами именно как закон, причём нерушимый, потому что создан он был в период созревания мозга, когда он в принципе не готов, не умеет ничего подвергать сомнению.

Если факты агрессии и насилия в отношении вашего ребёнка – это разовая история, то вам достаточно научиться извиняться, просить у него прощения, объяснять, почему вы так поступили.

Если это систематическая история – это повод идти в терапию, работать с гневом, с подавленными в вашем детстве эмоциями. Ради себя и своих детей.

Понятное дело, что в дороге, в экстремальных условиях, вы можете сорваться, накричать на ребёнка или даже шлёпнуть его по попе в воспитательных целях. Бывает. Будьте взрослыми, примите ответственность за свои действия.

Останьтесь в позиции взрослого, сохраните её, поймите, что можно говорить на повышенных тонах, на эмоциях, а можно эмоциями, то есть, объясняя их, интонируя голосом, жестами.

Дети будут вам благодарны за такие уроки, повзрослев, если вы передадите им по наследству самый важный интеллект – эмоциональный.

Об этом в следующем правиле.

Правило 4: эмоции важнее интеллекта

В детстве мои родители учили меня, быть послушной, тихой и прилежной девочкой. Мои старания вылились в бурный пубертат с последствиями для самих же родителей в виде бессонных ночей, сорванного от крика голоса и убитых нервных клеток.

Пора менять схему воспитания, мыслить по-новому. Нет плохих или хороших мальчиков и девочек из известного всём стихотворения Маяковского «Крошка сын к отцу пришёл». Нет неудобных эмоций, которые неприлично испытывать хорошим деткам.

Мы люди так устроены, что у нас есть разные эмоции. Каждая эмоция важна и нужна. Это не значит, что можно делать, что хочется. Есть правила.

Иногда правила не стыкуются с нашими эмоциями, мы имеем право их испытать и даже выразить, но так, чтобы это не задело чувств другого человека.

Мы живём в обществе. С этим важно считаться. Важно научиться выражать свои эмоции, понимая и принимая их. Вкратце это то, чему вы можете обучать своего ребёнка.

Путешествие для ребёнка – это не просто испытание, это настоящая кладезь эмоций от радости, эйфории до усталости, злости и даже ярости.

Помните об этом и готовьтесь отражать это не как удары судьбы, а как уроки. Смотрите на повторяющиеся эмоции, как на непройденный материал.

В конце концов, повторение – мать учения.

Правило 5: готовь сани летом

Сборы в путешествие – это не про сто комплектов правильной одежды на каждый день и нужные вещи. Всё это можно купить на месте при необходимости. Достаточно иметь с собой пару сменных комплектов.

Сборы в путешествие с детьми – это про грамотные запасы. Ваш чемодан – это не саркофаг с ненужными для ребёнка вещами, а волшебный сундук фокусника.

Если заранее подготовиться, то можно превратить даже обычную дорожную сумку в настоящее цирковое представление.

Не обязательно покупать новые игрушки и игры в дорогу, хотя и они могут сыграть свою роль. Детей больше притягивают взрослые непонятные штуки, которые при этом можно потрогать и покрутить собственноручно.

Вот и натыкайте сумку такими безделушками, придумав каждой особенную историю. Мы называем их в нашей семье «быльками».

Посвящаю им отдельное правило.

Правило 6: сказка ложь, да в ней намёк

Дети любят сказки. Но больше всего дети любят «быльки». Это такие истории из вашего прошлого про маму или папу маленьких.

Если вы пригласите ребёнка в дороге почитать книгу, то он может отказаться. А вот если вы пригласите его в «быльку», он точно не сможет устоять. Ведь это то, что его сближает с родителем.

А для ребёнка нет ничего важнее, чем привязанность к своему взрослому. Это про безопасность. Инстинкт выживания, если хотите.

Так вот, можно начать так: «А ты знаешь, когда я был маленьким, я тоже любил (или не любил – в зависимости от контекста) путешествовать. И вот однажды случилось так, что мы поехали с родителями в другой город…»

«Былька» хороша тем, что вам, по сути, ничего не нужно выдумывать. У каждого есть история путешествия с родителями из детства.

Однако помните о том, что ваши дети – самые дотошные зрители, поэтому постарайтесь быть убедительными и приукрасить историю остросюжетными и захватывающими дух сценами.

Правило 7: не обязательно жить, можно играть в жизнь

Основной вид деятельности дошкольника – игровая. Это трудно принять в расчёт взрослым, но важно учитывать, если вы хотите вырастить гармоничную личность.

Не наигравшийся ребёнок внутри – это диагноз, с которым я сталкиваюсь поголовно в своей практике.

Путешествие – это идеальный повод для создания игры. Полёт на Марс, пиратский рейд на Карибы, приключения Незнайки на Луне –ваша фантазия тут безгранична, а ещё лучше, если вы привяжете к этому любимых персонажей ваших детей и сыграете настоящий спектакль в действии.

Только не нужно включать родителя «а что подумают другие». Позвольте себе пошалить в рамках дозволенного.

Помните, что дети охотнее последуют за вами в роли пирата, захватившего их в плен на борт самолёта, нежели уставшего и злого родителя-надзирателя, кричащего, что пора идти в самолёт.

Правило 8: когда правила не работают

Иногда случается так, что мы вроде бы предусмотрели всё, стараемся из последних сил сделать хорошую мину при плохой игре, а результат всё тот же – истерики и испорченные нервы. Как быть?

Да никак. Принять своё поражение. Как в игре. Иногда тебе везёт, иногда не очень. Даже самая грозная истерика рано или поздно заканчивается.

Это про накопившиеся эмоции и сброс напряжения, за которым следует расслабление и временное затишье. Относитесь к разразившейся буре в стакане именно так, философски: побурлит и перестанет.

Вам сложно переживать и контейнировать чужие эмоции?

Возможно, это и не самое подходящее время и место для тренировки, но точно отличный материал для самоанализа или даже разбора с психотерапевтом.

Правило 9: путешествие как маленькая жизнь, проживите её достойно

Во времена своей молодости, когда я путешествовала одна, я всегда позволяла себе немного больше, чем в обычной жизни. Я любила себя баловать, покупать ненужные вещи и даже шиковать.

Я заметила, что с детьми во мне вдруг включился тот самый родитель, который раньше не смел перечить, а тут развернулся, как никогда:

«Это мы не можем себе позволить»; «Да мало ли что ты хочешь»; «У меня кошелёк нерезиновый».

А что если отпустить этого родителя домой? А давайте забудем вообще его дома и не возьмём в путешествие? Вы же планировали статью расходов на отпуск? Так позвольте себе отдельную на дорогу с детьми?

Кафе-ресторан в поезде, детская игровая в аэропорту или даже вип-зал за отдельную плату. Чтобы вам самим хотелось себе позволить в этой поездке?

Только не отвечайте из разряда «многое, но позволить не могу». Всегда можно найти тысячу оправданий почему «нет», как и веское слово в поддержку и защиту спасительного «да».

А что перевесит вашу чащу весов?

Правило 10: никаких правил!

Самое важное правило из всех вышеперечисленных, потому что оно фактически освобождает вас от правил и даёт вам право действовать сообразно вашему родительскому инстинкту.

Вы и только вы знаете, как ладить лучше со своими детьми, как их утихомирить и привлечь на свою сторону. Поэтому следуйте зову сердца, а эти вышеперечисленные правила пусть останутся бонусом в копилку. Если они ваши, вы и так их знаете.

Если нет – пусть пригодятся другим. Каждый ребёнок уникален по-своему. И вы как родитель знаете его лучше, чем любой специалист.