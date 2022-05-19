Как путешествовать с ребёнком: 10 основных правил

Итак, вы на это решились, хоть многие вас и пугали тем, что отдых с детьми – это миф. На самом деле это больше про работу в режиме стресса и на повышенных оборотах, особенно если речь идёт о дошкольниках. А уж если их двое и более, пиши пропало.
Если вас это не остановило, то вы наверняка владеете этими десятью правилами выживания в дороге и путешествии.
Старые правила в утиль, когда вам предстоит длительная поездка, особенно впервые с детьми, особенно без помощников, тем более – в новое и незнакомое для всех место.
Уверена, ваши дети обрадуются, когда вы сообщите им эту приятную новость: теперь можно не спать днём, есть запрещёнку, играть в гаджеты и даже получить подарки в дороге за прилежное поведение.
Настройтесь на то, что даже это не спасёт вас от срывов и истерик. Дети есть дети. Они устают, им сложно адаптироваться к новым условиям, у них неустойчивая психика.
Впрочем, как и у многих взрослых. Поэтому важно помнить о правиле номер 2.
Хотите, чтобы ваши дети были спокойными и покладистыми в дороге?
Тогда позаботьтесь в первую очередь о своём психическом здоровье. Кому-то придётся запастись успокоительным, кому-то выпить бокал вина, кому-то вспомнить дыхательные практики.
Важно, чтобы в вашем арсенале было нечто, на что можно рассчитывать в стрессовых ситуациях, помимо крика и шлепков под зад.
Об этом ниже.
Идеальных мам не бывает. Точка. Ими не рождаются. Нет такой школы, где этому обучают.
Даже в моём авторском клубе для мам (#маматерапияонлайн) мамы годами учатся справляться с повторяющимися сценариями, срывами и агрессией. Это не сразу. Это даже не про привычку.
Привыкнуть можно ко многому – и хорошему, и плохому. А тут речь про устойчивые нейронные связи, которые сформировались в детстве, как закон поведения.
Это воспринимается нами именно как закон, причём нерушимый, потому что создан он был в период созревания мозга, когда он в принципе не готов, не умеет ничего подвергать сомнению.
Если факты агрессии и насилия в отношении вашего ребёнка – это разовая история, то вам достаточно научиться извиняться, просить у него прощения, объяснять, почему вы так поступили.
Если это систематическая история – это повод идти в терапию, работать с гневом, с подавленными в вашем детстве эмоциями. Ради себя и своих детей.
Понятное дело, что в дороге, в экстремальных условиях, вы можете сорваться, накричать на ребёнка или даже шлёпнуть его по попе в воспитательных целях. Бывает. Будьте взрослыми, примите ответственность за свои действия.
Останьтесь в позиции взрослого, сохраните её, поймите, что можно говорить на повышенных тонах, на эмоциях, а можно эмоциями, то есть, объясняя их, интонируя голосом, жестами.
Дети будут вам благодарны за такие уроки, повзрослев, если вы передадите им по наследству самый важный интеллект – эмоциональный.
Об этом в следующем правиле.
В детстве мои родители учили меня, быть послушной, тихой и прилежной девочкой. Мои старания вылились в бурный пубертат с последствиями для самих же родителей в виде бессонных ночей, сорванного от крика голоса и убитых нервных клеток.
Пора менять схему воспитания, мыслить по-новому. Нет плохих или хороших мальчиков и девочек из известного всём стихотворения Маяковского «Крошка сын к отцу пришёл». Нет неудобных эмоций, которые неприлично испытывать хорошим деткам.
Мы люди так устроены, что у нас есть разные эмоции. Каждая эмоция важна и нужна. Это не значит, что можно делать, что хочется. Есть правила.
Иногда правила не стыкуются с нашими эмоциями, мы имеем право их испытать и даже выразить, но так, чтобы это не задело чувств другого человека.
Мы живём в обществе. С этим важно считаться. Важно научиться выражать свои эмоции, понимая и принимая их. Вкратце это то, чему вы можете обучать своего ребёнка.
Путешествие для ребёнка – это не просто испытание, это настоящая кладезь эмоций от радости, эйфории до усталости, злости и даже ярости.
Помните об этом и готовьтесь отражать это не как удары судьбы, а как уроки. Смотрите на повторяющиеся эмоции, как на непройденный материал.
В конце концов, повторение – мать учения.
Сборы в путешествие – это не про сто комплектов правильной одежды на каждый день и нужные вещи. Всё это можно купить на месте при необходимости. Достаточно иметь с собой пару сменных комплектов.
Сборы в путешествие с детьми – это про грамотные запасы. Ваш чемодан – это не саркофаг с ненужными для ребёнка вещами, а волшебный сундук фокусника.
Если заранее подготовиться, то можно превратить даже обычную дорожную сумку в настоящее цирковое представление.
Не обязательно покупать новые игрушки и игры в дорогу, хотя и они могут сыграть свою роль. Детей больше притягивают взрослые непонятные штуки, которые при этом можно потрогать и покрутить собственноручно.
Вот и натыкайте сумку такими безделушками, придумав каждой особенную историю. Мы называем их в нашей семье «быльками».
Посвящаю им отдельное правило.
Дети любят сказки. Но больше всего дети любят «быльки». Это такие истории из вашего прошлого про маму или папу маленьких.
Если вы пригласите ребёнка в дороге почитать книгу, то он может отказаться. А вот если вы пригласите его в «быльку», он точно не сможет устоять. Ведь это то, что его сближает с родителем.
А для ребёнка нет ничего важнее, чем привязанность к своему взрослому. Это про безопасность. Инстинкт выживания, если хотите.
Так вот, можно начать так: «А ты знаешь, когда я был маленьким, я тоже любил (или не любил – в зависимости от контекста) путешествовать. И вот однажды случилось так, что мы поехали с родителями в другой город…»
«Былька» хороша тем, что вам, по сути, ничего не нужно выдумывать. У каждого есть история путешествия с родителями из детства.
Однако помните о том, что ваши дети – самые дотошные зрители, поэтому постарайтесь быть убедительными и приукрасить историю остросюжетными и захватывающими дух сценами.
Основной вид деятельности дошкольника – игровая. Это трудно принять в расчёт взрослым, но важно учитывать, если вы хотите вырастить гармоничную личность.
Не наигравшийся ребёнок внутри – это диагноз, с которым я сталкиваюсь поголовно в своей практике.
Путешествие – это идеальный повод для создания игры. Полёт на Марс, пиратский рейд на Карибы, приключения Незнайки на Луне –ваша фантазия тут безгранична, а ещё лучше, если вы привяжете к этому любимых персонажей ваших детей и сыграете настоящий спектакль в действии.
Только не нужно включать родителя «а что подумают другие». Позвольте себе пошалить в рамках дозволенного.
Помните, что дети охотнее последуют за вами в роли пирата, захватившего их в плен на борт самолёта, нежели уставшего и злого родителя-надзирателя, кричащего, что пора идти в самолёт.
Иногда случается так, что мы вроде бы предусмотрели всё, стараемся из последних сил сделать хорошую мину при плохой игре, а результат всё тот же – истерики и испорченные нервы. Как быть?
Да никак. Принять своё поражение. Как в игре. Иногда тебе везёт, иногда не очень. Даже самая грозная истерика рано или поздно заканчивается.
Это про накопившиеся эмоции и сброс напряжения, за которым следует расслабление и временное затишье. Относитесь к разразившейся буре в стакане именно так, философски: побурлит и перестанет.
Вам сложно переживать и контейнировать чужие эмоции?
Возможно, это и не самое подходящее время и место для тренировки, но точно отличный материал для самоанализа или даже разбора с психотерапевтом.
Во времена своей молодости, когда я путешествовала одна, я всегда позволяла себе немного больше, чем в обычной жизни. Я любила себя баловать, покупать ненужные вещи и даже шиковать.
Я заметила, что с детьми во мне вдруг включился тот самый родитель, который раньше не смел перечить, а тут развернулся, как никогда:
«Это мы не можем себе позволить»; «Да мало ли что ты хочешь»; «У меня кошелёк нерезиновый».
А что если отпустить этого родителя домой? А давайте забудем вообще его дома и не возьмём в путешествие? Вы же планировали статью расходов на отпуск? Так позвольте себе отдельную на дорогу с детьми?
Кафе-ресторан в поезде, детская игровая в аэропорту или даже вип-зал за отдельную плату. Чтобы вам самим хотелось себе позволить в этой поездке?
Только не отвечайте из разряда «многое, но позволить не могу». Всегда можно найти тысячу оправданий почему «нет», как и веское слово в поддержку и защиту спасительного «да».
А что перевесит вашу чащу весов?
Самое важное правило из всех вышеперечисленных, потому что оно фактически освобождает вас от правил и даёт вам право действовать сообразно вашему родительскому инстинкту.
Вы и только вы знаете, как ладить лучше со своими детьми, как их утихомирить и привлечь на свою сторону. Поэтому следуйте зову сердца, а эти вышеперечисленные правила пусть останутся бонусом в копилку. Если они ваши, вы и так их знаете.
Если нет – пусть пригодятся другим. Каждый ребёнок уникален по-своему. И вы как родитель знаете его лучше, чем любой специалист.
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