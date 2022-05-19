5 причин приходить первым на завтрак в отеле

Приобретая путевку, включающую завтрак в отеле, многие туристы вовсе не торопятся явиться к столу в первых рядах, предпочитая чуть дольше поспать. Однако, опаздывать на завтрак все же не стоит, а еще лучше приходить первым. «Рамблер» объясняет, почему.

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Больше выбор

Самые вкусные и наиболее популярные блюда, как правило, разбираются очень быстро. Если вы постоянно будете приходить на завтрак в числе последних, у вас просто может не быть шанса попробовать что-то интересное и необычное.

Меньше микробов

Блюда находятся на шведском столе в течение всего времени завтрака. Очевидно, что чем меньше они будут стоять на открытом воздухе, тем меньше микробов и бактерий на них успеет скопиться.

Удобное место

Когда в зале не слишком многолюдно, можно выбрать наиболее выигрышное место для трапезы. Самый лучший столик наверняка окажется в вашем распоряжении.

Гигиена

Вы можете быть уверены, что фрукты и овощи до вас не трогали десятки рук туристов, выбирающих наиболее красивый кусок. Все ложки, лопатки и другие приборы, которыми предлагают накладывать еду с общего стола к себе на тарелку, также в самом начале завтрака практически девственно чисты. Что важно, никто еще наверняка не успел случайно уронить на пол и вернуть на место.

Больше времени в запасе

Позавтракав раньше, у вас появится больше свободного времени. А значит, шанс увидеть больше интересного за пределами отеля, дольше побыть на пляже или занять лучшее место возле бассейна.