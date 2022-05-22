Что надо сделать, чтобы стать стюардессой

Каждая девушка хотя бы раз примеряла на себя роль стюардессы, ведь это не только высокооплачиваемая работа, но и отличная изучить мир. "Рамблер" расскажет, что нужно сделать, чтобы начать работу в небе.
Большинство привлекает романтика полетов, путешествия и хорошие условия. Кроме хорошей зарплаты, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы, проживание в престижных отелях и др.
Ключевые требования для желающих построить воздушную карьеру — приятная внешность и отличное здоровье. Несмотря на мифы о возрастных ограничениях, начать работу можно ив 30 лет, главное, подходить визуально и физически. Обучение длится около 2-3 месяцев и стоит 45 тысяч рублей, при этом минимальный оклад бортпроводника составляет около 60 тысяч рублей.
Основная задача бортпроводника заключается в создании комфортной атмосферы во время полета. При этом младший состав несет равную ответственность с пилотами за безопасность пассажиров.
Стюарды и стюардессы постоянно общаются с пассажирами, поэтому должны обладать качествами психологов, уметь быстро реагировать в любой ситуации. Кроме того, на них возлагается роль барменов, официантов, медработников.
Работа стюардессы относится к работе обсуживающего персонала и требует высокой стрессоустойчивости. Поэтому, для работы необходимо прохождение специальной подготовки. Список требований к будущей стюардессе выглядит так:
В международных крупных авиакомпаниях более строгий отбор. Преимуществом станет высшее медицинское или психологическое образование, владение несколькими иностранными языками, опыт работы.
Ряд авиакомпаний требует, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, но это относится к международным компаниям.
Из-за повышенной опасности профессии, женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50.
Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно успешно пройти специальные профильные курсы. Продолжительность обучения составляет порядка трех месяцев.
Девушкам и парням необходимо знать не только как раздать еду, но и как отличить преступника среди пассажиров, как помочь в случае чрезвычайной ситуации. Девушек даже обучают основам макияжа, так как стюардессы — это лицо компании.
Пройти обучение могут все желающие, соответствующие перечисленным требованиям, но набор на курсы проводится на конкурсных основаниях. Избранные кандидаты имеют возможность обучаться бесплатно, а оплата за обучение компенсируется из оклада.
Работа в небе считается опасной, даже если мы не говорим о риске попасть в катастрофу. Стюардессы живут в ненормированном графике, постоянно переживают смену часовых поясов и скачки давления, а также проводят много часов на каблуках. Все это компенсируют особые привилегии: