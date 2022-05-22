Что надо сделать, чтобы стать стюардессой

Каждая девушка хотя бы раз примеряла на себя роль стюардессы, ведь это не только высокооплачиваемая работа, но и отличная изучить мир. "Рамблер" расскажет, что нужно сделать, чтобы начать работу в небе.

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Большинство привлекает романтика полетов, путешествия и хорошие условия. Кроме хорошей зарплаты, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы, проживание в престижных отелях и др.

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Ключевые требования для желающих построить воздушную карьеру — приятная внешность и отличное здоровье. Несмотря на мифы о возрастных ограничениях, начать работу можно ив 30 лет, главное, подходить визуально и физически. Обучение длится около 2-3 месяцев и стоит 45 тысяч рублей, при этом минимальный оклад бортпроводника составляет около 60 тысяч рублей.

Роль стюардессы в полете

Основная задача бортпроводника заключается в создании комфортной атмосферы во время полета. При этом младший состав несет равную ответственность с пилотами за безопасность пассажиров.

Стюарды и стюардессы постоянно общаются с пассажирами, поэтому должны обладать качествами психологов, уметь быстро реагировать в любой ситуации. Кроме того, на них возлагается роль барменов, официантов, медработников.

Обязанности бортпроводника

рассказывать о технике безопасности во время пребывания на борту и в случае экстренных ситуаций;

встреча гостей и сопровождение в пассажирскую зону;

помощь в поиске места, размещении ручного багажа;

поддержание чистоты в салоне до, во время и после рейса;

прием продуктов и предметов гигиены;

разнос еды и напитков;

сопровождение к выходу по завершению рейса;

передача забытых вещей в отдел находок;

раздача журналов, жилетов безопасности и прочего;

оказание психологической и первой медицинской помощи;

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

Требования к стюардессам

Работа стюардессы относится к работе обсуживающего персонала и требует высокой стрессоустойчивости. Поэтому, для работы необходимо прохождение специальной подготовки. Список требований к будущей стюардессе выглядит так:

владение иностранными языками;

рост и вес в пределах нормы (размер одежды до 46);

умение оперативно реагировать в нестандартных ситуациях, находить общий язык с темпераментными пассажирами;

отсутствие видимых татуировок и пирсинга;

идеальное состояние здоровья;

хорошая физическая подготовка;

презентабельная внешность, ухоженный внешний вид;

военный билет (для стюардов мужского пола);

владение техникой плавания.

В международных крупных авиакомпаниях более строгий отбор. Преимуществом станет высшее медицинское или психологическое образование, владение несколькими иностранными языками, опыт работы.

Ряд авиакомпаний требует, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, но это относится к международным компаниям.

Из-за повышенной опасности профессии, женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50.

Обучение

Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно успешно пройти специальные профильные курсы. Продолжительность обучения составляет порядка трех месяцев.

Девушкам и парням необходимо знать не только как раздать еду, но и как отличить преступника среди пассажиров, как помочь в случае чрезвычайной ситуации. Девушек даже обучают основам макияжа, так как стюардессы — это лицо компании.

Пройти обучение могут все желающие, соответствующие перечисленным требованиям, но набор на курсы проводится на конкурсных основаниях. Избранные кандидаты имеют возможность обучаться бесплатно, а оплата за обучение компенсируется из оклада.

Привилегии стюардесс

Работа в небе считается опасной, даже если мы не говорим о риске попасть в катастрофу. Стюардессы живут в ненормированном графике, постоянно переживают смену часовых поясов и скачки давления, а также проводят много часов на каблуках. Все это компенсируют особые привилегии: