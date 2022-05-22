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1 час назад

Что надо сделать, чтобы стать стюардессой

Даша Краснова

Каждая девушка хотя бы раз примеряла на себя роль стюардессы, ведь это не только высокооплачиваемая работа, но и отличная изучить мир. "Рамблер" расскажет, что нужно сделать, чтобы начать работу в небе.

Что надо сделать, чтобы стать стюардессой
Фото: unsplashunsplash

Большинство привлекает романтика полетов, путешествия и хорошие условия. Кроме хорошей зарплаты, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы, проживание в престижных отелях и др.

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Ключевые требования для желающих построить воздушную карьеру — приятная внешность и отличное здоровье. Несмотря на мифы о возрастных ограничениях, начать работу можно ив 30 лет, главное, подходить визуально и физически. Обучение длится около 2-3 месяцев и стоит 45 тысяч рублей, при этом минимальный оклад бортпроводника составляет около 60 тысяч рублей.

Роль стюардессы в полете

Основная задача бортпроводника заключается в создании комфортной атмосферы во время полета. При этом младший состав несет равную ответственность с пилотами за безопасность пассажиров.

Стюарды и стюардессы постоянно общаются с пассажирами, поэтому должны обладать качествами психологов, уметь быстро реагировать в любой ситуации. Кроме того, на них возлагается роль барменов, официантов, медработников.

Обязанности бортпроводника

  • рассказывать о технике безопасности во время пребывания на борту и в случае экстренных ситуаций;
  • встреча гостей и сопровождение в пассажирскую зону;
  • помощь в поиске места, размещении ручного багажа;
  • поддержание чистоты в салоне до, во время и после рейса;
  • прием продуктов и предметов гигиены;
  • разнос еды и напитков;
  • сопровождение к выходу по завершению рейса;
  • передача забытых вещей в отдел находок;
  • раздача журналов, жилетов безопасности и прочего;
  • оказание психологической и первой медицинской помощи;
  • предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

Требования к стюардессам

Работа стюардессы относится к работе обсуживающего персонала и требует высокой стрессоустойчивости. Поэтому, для работы необходимо прохождение специальной подготовки. Список требований к будущей стюардессе выглядит так:

  • владение иностранными языками;
  • рост и вес в пределах нормы (размер одежды до 46);
  • умение оперативно реагировать в нестандартных ситуациях, находить общий язык с темпераментными пассажирами;
  • отсутствие видимых татуировок и пирсинга;
  • идеальное состояние здоровья;
  • хорошая физическая подготовка;
  • презентабельная внешность, ухоженный внешний вид;
  • военный билет (для стюардов мужского пола);
  • владение техникой плавания.

В международных крупных авиакомпаниях более строгий отбор. Преимуществом станет высшее медицинское или психологическое образование, владение несколькими иностранными языками, опыт работы.

Ряд авиакомпаний требует, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, но это относится к международным компаниям.

Из-за повышенной опасности профессии, женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50.

Обучение

Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно успешно пройти специальные профильные курсы. Продолжительность обучения составляет порядка трех месяцев.

Девушкам и парням необходимо знать не только как раздать еду, но и как отличить преступника среди пассажиров, как помочь в случае чрезвычайной ситуации. Девушек даже обучают основам макияжа, так как стюардессы — это лицо компании.

Пройти обучение могут все желающие, соответствующие перечисленным требованиям, но набор на курсы проводится на конкурсных основаниях. Избранные кандидаты имеют возможность обучаться бесплатно, а оплата за обучение компенсируется из оклада.

Привилегии стюардесс

Работа в небе считается опасной, даже если мы не говорим о риске попасть в катастрофу. Стюардессы живут в ненормированном графике, постоянно переживают смену часовых поясов и скачки давления, а также проводят много часов на каблуках. Все это компенсируют особые привилегии:

  • 70 календарных дней заслуженного отпуска;
  • оплата санаторно-курортного отдыха;
  • оплата дошкольных заведений детям;
  • страховки;
  • льготные цены на билеты авиалинии для экипажа и их родственников;
  • проживание за счет компании во время обучения;
  • проживание в комфортабельных отелях во время командировок.
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