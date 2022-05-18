5 удобных сайтов, где можно снимать жилье в 2022

Самые популярные сайты бронирования жилья Booking и Airbnb приостановили работу в России и Беларуси. Многие люди столкнулись с вопросом, где же теперь искать квартиры и отели. "Рамблер" нашел пять вариантов

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Ostrovok.ru

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В сервисе можно найти информацию об отелях в 220 странах и более 1,7 миллиона вариантов размещения. При бронировании через мобильное приложение можно получить скидку.

Есть поиск с учетом фильтров, так что отели можно отсортировать предложения по цене, отзывам, близости к достопримечательностям и удобствам в номере. Еще сервис показывает данные из «Трипэдвайзора», что упрощает выбор.

Сервис не дает путешественнику и отелю обменяться прямыми контактами — общение происходит только через сервис. Из-за этого бывают сложности. Например, отель не может срочно связаться с гостем, если возникнет форс-мажор.

TVIL

Сайт ориентирован на поиск апарт-отелей и квартир, однако размещения в гостиницах, хостелах и гостевых домах здесь тоже есть. Головной офис компании находится в Краснодаре — возможно, поэтому на сайте удобнее всего искать варианты для отпуска на юге России.

«Твил» спокойной отдает контакты гостя отелю и использует стобалльную систему рейтингов. А за каждые 20 Р, потраченные на сайте, дают одну милю по программе S7 Priority. Ими потом можно оплатить билеты у авиакомпании S7 Airlines.

Суточно

«Суточно» — российский аналог Airbnb. В основном, здесь арендуют именно квартиры, а не отели и хостелы

Как и в Airbnb здесь нужно ждать подтверждение бронирования от собственника, но есть и опция мгновенной брони. Эти варианты можно отфильтровать при поиске. Есть здесь и свои «суперхозяева» — опытные собственники квартир с высоким рейтингом.

Главный минус сайта — он работает медленно, даже при хорошем интернете. Также на сайте вы можете обнаружить множество квартир без отзывов, но скорее всего причина в том, что люди пользовались другими компаниями для аренды. Выдачу нельзя отсортировать по параметрам, а за границей квартир вы тут не найдете.

Циан

Изначально «Циан» — сервис по поиску, продаже и покупке недвижимости в России. Еще на нем можно арендовать жилье — на длительный срок или посуточно. Объявления здесь размещают частные лица и агентства. Не все из них проверены компанией, поэтому ответственность за финальное решение остается на туристе.

Из плюсов — на сайте большой выбор квартир, информацию о которых просто перенесли с Airbnb. Из минусов — нельзя выбрать даты заселения. Сначала нужно найти квартиру, а затем связаться с арендодателем и узнать подробности. Система отзывов на сайте не развита.

Тинькофф Путешествия

Это сервис бронирования от Тинькофф Банка. Билеты можно забронировать на платформе напрямую, а проживание и туры — с помощью партнеров программы: сервисов «Островок» и Travelata.