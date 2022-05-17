Как устроен быт проводников в поездах

Для многих людей профессия проводника не менее загадочна, чем стюардесса. Они почти живут в поездах, поэтому им довольно сложно организовывать свой быт и налаживать личную жизнь. О том, как работают проводники — в материале “Рамблера”.

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Как долго длится смена

Как правило, смены у проводников длятся одну неделю, всю следующую проводник отдыхает, а потом отправляется в новую поездку. Однако в сезон отпусков, например, во время летних каникул или в праздники, смена может длится больше недели. Также ее сроки зависят от направления. Если оно дальнее, то работа будет длится дольше, но и отдых будет тоже долгим. Все это время проводник буквально живет в вагоне, но может доехать до дома во время отстоя поезда. Кто-то едет домой, а кто-то высыпается прямо в вагоне.

Что едят проводники

Еду берут, как правило, из дома. В купе проводника есть микроволновка и можно подключить холодильник, поэтому они спокойно готовят себе несколько блюд, которых может хватить на неделю. Однако если еды не нашлось, приходится есть в вагоне-ресторане, заваривать лапшу и пюре быстрого приготовления или покупать что-то на станциях.

Где они спят и моются

В большинстве современных поездов есть душ, а если смена попала на старый поезд, то проводники моются на вокзалах во время отстоя или на остановках. Для обычных людей он платный, а машинисты, проводники и другие сотрудники могут им воспользоваться на безвозмездной основе. Поэтому когда проводник собирается на работу, он берет с собой все средства личной гигиены.

Спальные места есть во всех поездах, даже если вагон сидячий. Поэтому проводник спит в своем собственном купе. Те, кто сопровождает скоростные поезда, селится в отель на ночь, а с утра встает на новый рейс.