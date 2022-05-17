Как уместить все вещи, если вы летите только с ручной кладью

Билет без багажа может довольно сильно сэкономить стоимость поездки, но это не всегда удобно, так как ручная кладь должна быть определенных размеров, а ее вес не должен превышать заданные рамки. В связи с этим многие пассажиры сталкиваются с тем, что их разворачивают прямо перед посадкой в самолет. Однако существуют лайфхаки, которые помогут вам летать с ручной кладью так, чтобы все помещалось в один рюкзак. В материале “Рамблера” — самые действенные лайфхаки по упаковке вещей в ручную кладь.

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Наденьте на себя объемные вещи

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Даже если вы летите на самолете летом, там может быть достаточно прохладно из-за наличия большого количества кондиционеров, поэтому теплая и объемная одежда не помешает. Наденьте на себя теплые и объемные вещи, включая шляпы и панамы, а также самую объемную обувь типа кроссовок. Все остальное можно положить в ручную кладь. Так у вас поместится больше вещей.

Перелейте все жидкости в небольшие бутылочки

Вместо того, чтобы покупать тревел-форматы ваших любимых средств, не тратьте дополнительные деньги и купите небольшие бутылочки для косметики и средств гигиены. Перелейте туда все необходимое и положите в ручную кладь. Чем меньше бутылочек вы с собой возьмете, тем больше места останется для других вещей.

Используйте вакуумные мешки

Избавьтесь от лишнего воздуха с помощью вакуумных мешков. Они помогают освободить в два раза больше места из-за воздуха в складках одежды. Пользоваться ими достаточно просто: вам надо положить в них вещи, а потом выкачать воздух с помощью пылесоса. В один мешок можно положить одежду на день, а потом доставать по одному пакету в день. Единственным минусом может быть то, что с собой придется брать вещи, которые не мнутся или искать утюг в отеле, чтобы разгладить складки на одежде.

Сделайте “матрешку” из одежды