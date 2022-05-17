Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
21 минуту назад

Как уместить все вещи, если вы летите только с ручной кладью

Мария Каткова

Билет без багажа может довольно сильно сэкономить стоимость поездки, но это не всегда удобно, так как ручная кладь должна быть определенных размеров, а ее вес не должен превышать заданные рамки. В связи с этим многие пассажиры сталкиваются с тем, что их разворачивают прямо перед посадкой в самолет. Однако существуют лайфхаки, которые помогут вам летать с ручной кладью так, чтобы все помещалось в один рюкзак. В материале “Рамблера” — самые действенные лайфхаки по упаковке вещей в ручную кладь.

Как уместить все вещи, если вы летите только с ручной кладью
Фото: PixabayPixabay

Наденьте на себя объемные вещи

Видео дня

Даже если вы летите на самолете летом, там может быть достаточно прохладно из-за наличия большого количества кондиционеров, поэтому теплая и объемная одежда не помешает. Наденьте на себя теплые и объемные вещи, включая шляпы и панамы, а также самую объемную обувь типа кроссовок. Все остальное можно положить в ручную кладь. Так у вас поместится больше вещей.

Перелейте все жидкости в небольшие бутылочки

Вместо того, чтобы покупать тревел-форматы ваших любимых средств, не тратьте дополнительные деньги и купите небольшие бутылочки для косметики и средств гигиены. Перелейте туда все необходимое и положите в ручную кладь. Чем меньше бутылочек вы с собой возьмете, тем больше места останется для других вещей.

Используйте вакуумные мешки

Избавьтесь от лишнего воздуха с помощью вакуумных мешков. Они помогают освободить в два раза больше места из-за воздуха в складках одежды. Пользоваться ими достаточно просто: вам надо положить в них вещи, а потом выкачать воздух с помощью пылесоса. В один мешок можно положить одежду на день, а потом доставать по одному пакету в день. Единственным минусом может быть то, что с собой придется брать вещи, которые не мнутся или искать утюг в отеле, чтобы разгладить складки на одежде.

Сделайте “матрешку” из одежды

Чтобы компактно уместить одежду и сэкономить ценное место, складывайте вещи друг в друга. Например, несколько пар носков отлично поместятся внутрь кроссовок, если их скрутить, а толстовку можно сложить и завернуть в капюшон. В чашечки от бюстгальтера можно положить нижнее белье, а в джинсы завернуть футболки. Не ограничивайте свою фантазию, и если видите свободное место, обязательно заполняйте его чем-нибудь.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители