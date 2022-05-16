К чему готовиться, отправляясь в круиз по России

Россияне стали чаще отправляться в речные круизы, сообщают “Известия”. Отечественные компании предлагают самые разнообразные маршруты и пакеты услуг на борту. Что нужно знать об отдыхе на круизном лайнере, чтобы не испортить себе отпуск, расскажет “Рамблер”.

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Экстренная ситуация

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Если случится так, что вам потребуется медицинская помощь, следует иметь при себе полис обязательного медицинского страхования. Имеете хронические заболевания или другие важные особенности здоровья? Выписка из истории болезни не будет лишней. В экстренной ситуации врач сможет быстро ознакомиться с ней и оказать качественную помощь.

На всякий случай имейте копии всех документов на телефоне, флешке, в облачном хранилище или на электронной почте. Они могут пригодиться, если будут утеряны оригиналы.

Легкое недомогание

Личная аптечка со всем необходимым (в том числе со средством от укачивания) спасет от недомогания, которое может приключиться с вами. Не пренебрегайте приемом препаратов, выписанных лечащим врачом. Вложите в аптечку рецепты.

Если хотите сэкономить место в багаже, то можно избавиться от коробок из-под препаратов. Но не стоит выбрасывать инструкции по применению или обрезать блистеры так, чтобы только по обрывкам букв и цифр можно было догадаться, какое лекарство вы держите в руках и каков его срок годности.

Свобода покупок

Лучше иметь при себе не только банковские карты, но и наличные деньги. Для них и документов, а также необходимых мелочей приобретите небольшую сумочку или рюкзак, который всегда легко взять с собой

Обеспечение энергией

Зарядное устройство и PowerBank девайсы выручат вас, если остановка в городе по пути следования будет длительной. Вам вряд ли захочется терять драгоценное место в порту на попытки зарядить телефон или фотоаппарат.

Также опытные путешественники часто советуют взять с собой в поездку тройник-удлинитель и универсальный переходник для всех типов розеток, чтобы можно было подпитать несколько гаджетов одновременно вне зависимости от того, где вы находитесь.

Вокруг шум

Не все туристы, покупающие путевку в речной круиз, предполагают, что первые ночи могут быть сложными из-за шума: на борту, плеска воды, разгула стихии. Беруши или наушники с активным шумоподавлением помогут обеспечить сладкий сон.

Изменчивая погода

Не допускайте ошибку многих неопытных путешественников и обязательно изучите прогноз погоды во всех городах, которые планируете посетить, отправляясь в круиз. Также помните о том, что на палубе судна, которое окружает вода и обдувает ветер, обстановка в разы холоднее, чем на суше. Даже если круиз состоится летом, возьмите теплую одежду и аксессуары.

Также многие туристы рекомендуют иметь при себе портативные сушилки для обуви на тот случай, если непогода застигла вас врасплох, и хороший солнцезащитный крем.

Люкс без комфорта

О наличии тапочек, халата и полотенец в каюте заранее узнайте у менеджера или на сайте круизной компании, чтобы не портить отдых неприятным сюрпризом.

Дресс-код

Продолжая тему одежды, следует сказать, что у некоторых круизных компаний в расписании поездки могут быть запланированы капитанские ужины и праздничные обеды. Чтобы не выглядеть белой вороной на общем фоне, прихватите пару комплектов одежды и обуви, которые будут наряднее, чем привычный casual.

Помните и об этикете: появляться в обеденных зонах и ресторанах с босыми ногами, в майках, купальниках и шортах не стоит.

Голодные игры

Если вам предстоит насыщенный экскурсиями день, лучше иметь под рукой перекус в виде батончика, орехов или сухофруктов. Также многие советуют иметь в чемодане маленький (до 0,5 л) термос или термокружку. Например, для утренних экскурсий, когда кофе на завтрак был не выпит, но вы можете взять его с собой и взбодриться. Также в них можно налить свой алкоголь, если вы не доверяете ассортименту местного бара.

Во время некоторых экскурсий обед может быть вовсе не предусмотрен. Тогда вам пригодятся ланч-боксы для бутербродов.

Короткие стоянки