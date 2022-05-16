Зачем устанавливают телефон на стене в ванной отеля

Иногда в номерах некоторых отелей можно увидеть много необычного. Например, телефон в ванной комнате. По какой причине его там устанавливают, объясняет «Рамблер».

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Многие люди в эпоху беспроводной связи часто отказываются даже от домашних телефонов или пользуются ими крайне редко. Тем удивительнее видеть на стенах туалетных комнат некоторых отелей телефонные трубки. Зачем они там?

На самом деле, телефоны в ванной ставили владельцы гостиниц, которые хотели получить высшую оценку «Американской ассоциации автомобилистов». В чем связь гостиниц и автомобилей? Дело в том, что вышеупомянутая ассоциация занимается не только проверкой качества обслуживания в автосервисах, но также следит за работой туристических, ресторанных и гостиничных комплексов. Компания выпускает путеводители, в которых отмечает хорошие места для питания и ночлега. Самые достойные отели и рестораны удостаиваются награды «Пять бриллиантов». Чтобы ее получить, место должно соответствовать определенным критериям качества (всего их 77), в числе которых обязательно наличие телефона в отеле номера возле кровати и в ванной комнате. Это условие было обязательным до 2008 года.

Но и по сей день можно увидеть телефонные трубки на стенах туалетной комнаты. Как некое наследие прошлого.

А до момента, когда сотовая связь стала общедоступной, телефоны в ванных комнатах считались предметом роскоши и устанавливались только в очень дорогих отелях и в номерах класса "Люкс". Чтобы состоятельные (и очень занятые люди) могли отвечать на телефонные звонки, даже принимая ванну.