Где и когда выгоднее отдыхать в этом году: советы экспертов

В этом году цены на отдых для россиян вырастут практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Особенно подорожал выездной туризм, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
«Это происходит из-за сокращения количества рейсов и вынужденных транзитов через Турцию, Арабские Эмираты (любой пересадочный рейс в условиях большого спроса означает удорожание билетов)»,
– поясняет он.
Популярными направлениями отдыха остаются Турция и Египет – некогда относительно бюджетные, а теперь не закрытые и доступные для бронирования.
В России такими направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург.
Что касается Алтая, Камчатки и Байкала, то туристический спрос на эти направления не растет. Причина кроется и в дороговизне, и в отсутствии инфраструктуры, пишет «АиФ».
Традиционно самые дорогие месяцы для отдыха июль и август, когда начинаются школьные каникулы и высокий сезон отпусков.
Для Санкт-Петербурга дорогой период начинается с июня, с сезона белых ночей.
«Как только путешественники начинают покидать туристические места, ценник падает и начинают появляться акции. Так что, если хочется сэкономить, лучше поехать отдыхать в межсезонье»,
– подсказывает вице-президент общественной организации ПравТурСоюз Александр Тепляков.