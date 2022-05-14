Где и когда выгоднее отдыхать в этом году: советы экспертов

В этом году цены на отдых для россиян вырастут практически на 30% по сравнению с прошлым годом. Особенно подорожал выездной туризм, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

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«Это происходит из-за сокращения количества рейсов и вынужденных транзитов через Турцию, Арабские Эмираты (любой пересадочный рейс в условиях большого спроса означает удорожание билетов)»,

– поясняет он.

Популярными направлениями отдыха остаются Турция и Египет – некогда относительно бюджетные, а теперь не закрытые и доступные для бронирования.

В России такими направлениями станут Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Что касается Алтая, Камчатки и Байкала, то туристический спрос на эти направления не растет. Причина кроется и в дороговизне, и в отсутствии инфраструктуры, пишет «АиФ».

Традиционно самые дорогие месяцы для отдыха июль и август, когда начинаются школьные каникулы и высокий сезон отпусков.

Для Санкт-Петербурга дорогой период начинается с июня, с сезона белых ночей.

«Как только путешественники начинают покидать туристические места, ценник падает и начинают появляться акции. Так что, если хочется сэкономить, лучше поехать отдыхать в межсезонье»,