9 уловок мошенников на пляже

Курортный обман – не то, что хотелось бы запомнить после долгожданного отпуска. “Рамблер” подскажет, какие ловушки поджидают отдыхающих.

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“Бесплатный” массаж

Видео дня

Представьте, что вы лежите на пляже. К вам подходит симпатичный массажист (или массажистка) и предлагает свои услуги. Даже если вы откажетесь, настойчивый “специалист” попытается сделать небольшой массаж в качестве “комплимента”. Пока вы окончательно расслабляетесь и теряете счет времени, мошенник мысленно подсчитывает денежки, которые потребует с вас после процедуры.

Водные развлечения

Катание на ватрушке, банане, скутерах и катамаранах может обернуться неприятностью, если вы изначально не обговорили стоимость услуги с прокатчиком. Стоит помнить и о том, что многие из них завышают цены, исходя из популярности пляжа. Не поленитесь и пройдите километр-два вдоль береговой линии. Вероятнее всего, в менее людном месте вы найдете водное развлечение по более низкой цене.

Наводим красоту

Сейчас на пляже можно и необыкновенной красоты прическу сделать, и даже временную татуировку получить. Особенно популярны эти услуги у детей и подростков. Однако будьте осторожны: конечная стоимость работы может оказаться выше в несколько раз, чем вы предполагали. Если вас пытаются обмануть, обращайтесь в туристическую полицию.

Фальшивый билет

Очереди в популярных аквапарках могут достигать нескольких километров. Этим пользуются нечистые на руку продавцы. Пока вы стоите в очереди, к вам может подойти один из членов “персонала” и предложить билеты подороже, но без длительного ожидания входа в аквапарк. Билеты оказываются впоследствии фальшивыми.

Уличная еда

Самый распространенный способ обмана — это реализация некачественных продуктов. Например, под видом домашнего вина зачастую продают порошковые напитки. Что происходит с чурчхелой и пирожками на солнцепеке, предугадать несложно. Старайтесь приобретать уличную еду только в тех местах, где вам выдадут чек. По возможности предъявляйте претензии на месте, не отходя от кассы.

Фото на память

Будьте осторожны, когда кто-либо из посторонних вызывается сфотографировать вас. В лучшем случае, он попросит денег за помощь, в худшем — убежит с вашим смартфоном или камерой.

В неприятной ситуации вы можете оказаться, если вас попросят сделать снимок на память. Ведь после фотографирования вам могут заявить, что камера сломалась, и потребовать компенсацию. А кто-то и вовсе в момент, пока вы увлечены спором, попытается обчистить ваши карманы.

Еще одна распространенная уловка – услуги аниматора. Эти ребята в ярких костюмах часто предлагают сфотографироваться, “забывая” озвучить стоимость такого фото.

Игры на набережной

“Наперстками” сейчас уже никого не удивишь. Нужно помнить, что пока вы пытаетесь угадать, под каким из стаканчиков находится шарик, кто-то может обчистить ваши карманы или сумку.

Еще один распространенный способ обмана – игра в дартс. Вам нужно пронзить как можно больше воздушных шариков, расположенных в ячейках, чтобы получить приз. Надо ли говорить, что иглы дротиков могут оказаться совершенно тупыми?

Чистильщик обуви

Если вы бывали в Стамбуле, то наверняка видели своими глазами такую картину. Чистильщик роняет свою обувную щетку. Когда вы поднимаете ее, он предлагает в качестве благодарности почистить вашу обувь. Однако по окончании работы с вас потребуют деньги.

Роза для спутницы