9 уловок мошенников на пляже

Курортный обман – не то, что хотелось бы запомнить после долгожданного отпуска. “Рамблер” подскажет, какие ловушки поджидают отдыхающих.
Представьте, что вы лежите на пляже. К вам подходит симпатичный массажист (или массажистка) и предлагает свои услуги. Даже если вы откажетесь, настойчивый “специалист” попытается сделать небольшой массаж в качестве “комплимента”. Пока вы окончательно расслабляетесь и теряете счет времени, мошенник мысленно подсчитывает денежки, которые потребует с вас после процедуры.
Катание на ватрушке, банане, скутерах и катамаранах может обернуться неприятностью, если вы изначально не обговорили стоимость услуги с прокатчиком. Стоит помнить и о том, что многие из них завышают цены, исходя из популярности пляжа. Не поленитесь и пройдите километр-два вдоль береговой линии. Вероятнее всего, в менее людном месте вы найдете водное развлечение по более низкой цене.
Сейчас на пляже можно и необыкновенной красоты прическу сделать, и даже временную татуировку получить. Особенно популярны эти услуги у детей и подростков. Однако будьте осторожны: конечная стоимость работы может оказаться выше в несколько раз, чем вы предполагали. Если вас пытаются обмануть, обращайтесь в туристическую полицию.
Очереди в популярных аквапарках могут достигать нескольких километров. Этим пользуются нечистые на руку продавцы. Пока вы стоите в очереди, к вам может подойти один из членов “персонала” и предложить билеты подороже, но без длительного ожидания входа в аквапарк. Билеты оказываются впоследствии фальшивыми.
Самый распространенный способ обмана — это реализация некачественных продуктов. Например, под видом домашнего вина зачастую продают порошковые напитки. Что происходит с чурчхелой и пирожками на солнцепеке, предугадать несложно. Старайтесь приобретать уличную еду только в тех местах, где вам выдадут чек. По возможности предъявляйте претензии на месте, не отходя от кассы.
Будьте осторожны, когда кто-либо из посторонних вызывается сфотографировать вас. В лучшем случае, он попросит денег за помощь, в худшем — убежит с вашим смартфоном или камерой.
В неприятной ситуации вы можете оказаться, если вас попросят сделать снимок на память. Ведь после фотографирования вам могут заявить, что камера сломалась, и потребовать компенсацию. А кто-то и вовсе в момент, пока вы увлечены спором, попытается обчистить ваши карманы.
Еще одна распространенная уловка – услуги аниматора. Эти ребята в ярких костюмах часто предлагают сфотографироваться, “забывая” озвучить стоимость такого фото.
“Наперстками” сейчас уже никого не удивишь. Нужно помнить, что пока вы пытаетесь угадать, под каким из стаканчиков находится шарик, кто-то может обчистить ваши карманы или сумку.
Еще один распространенный способ обмана – игра в дартс. Вам нужно пронзить как можно больше воздушных шариков, расположенных в ячейках, чтобы получить приз. Надо ли говорить, что иглы дротиков могут оказаться совершенно тупыми?
Если вы бывали в Стамбуле, то наверняка видели своими глазами такую картину. Чистильщик роняет свою обувную щетку. Когда вы поднимаете ее, он предлагает в качестве благодарности почистить вашу обувь. Однако по окончании работы с вас потребуют деньги.
Вы прогуливаетесь по набережной вместе с партнершей, и словно из ниоткуда появляется галантный мужчина и предлагает даме розу. Вот только за приятный сюрприз платить придется вам. Сумма ограничивается лишь фантазией мошенника. Откажетесь платить? Вас выставят на посмешище как человека жадного или бедного.