Как туристу не остаться голодным в Дагестане

В комментариях к посту в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой о доступности отдыха в Дагестане один из пользователей обратил внимание на проблему с питанием туристов в период Рамадана (апрель. – Ред.).

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Поесть негде было. Клиенты просто всем мозг вынесли»,

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– пишет один из пользователей.

Никаких подробностей он не привел. Судя по комментариям, которые получил корреспондент TourDom.ru, проблема действительно существует, но она решаема.

«Да, при размещении в бюджетных отелях Махачкалы могут возникнуть трудности с организацией завтраков и обедов в период мусульманского поста, – прокомментировала Анна Барсегян (турагентство "Гуру Тур"). – Рестораны при гостиницах в светлое время суток не работают, 95% городских кафе также закрыто».

Еще сложнее найти подходящее место для перекуса в горных районах: заведений общепита там немного, а те, что есть, в основном открываются после 18 часов.

Тем не менее возможность организовать питание туристов все-таки есть, особенно если спланировать маршрут заранее. Специалисты поделились некоторыми секретами с редакцией TourDom.ru. По их словам, в средних по бюджету отелях Махачкалы рестораны все-таки обслуживали гостей в дневное время. Причем пообедать можно было как непосредственно в заведении, так и взять еду с собой. Необходимо только заранее позвонить и сделать заказ. Представители розницы назвали конкретные места, где кормили своих туристов. «В отеле Central City мы заказывали завтраки в номера». «Отличная кухня в комплексе "Главрыба"!» Работало в дневное время и кафе на набережной Махачкалы «Джага».

В горах вопрос с питанием решался иначе. «Есть горские семьи, которые зарабатывают тем, что кормят туристов. Можно позвонить, договориться и для группы накроют «поляну», на которой будет как первое, второе, так и напитки, – рассказал турагент. – Нам даже наливали. Места надо знать!» По словам представителей розницы, важно найти в Дагестане правильную принимающую компанию: «местные знают, где хорошо кормят».

Руководителю группы надо учитывать, что в Рамадан после 18–19 часов во многих городских ресторанах свободные места найти сложно, все столы, как правило, забронированы местными жителями. Поэтому об ужинах для туристов тоже надо побеспокоиться заранее, хотя бы за день-два до мероприятия.

«Наша группа путешествовала по стране в самые строгие дни Рамадана, с 27 апреля по 1 мая. И никто не оставался голодным»,

– рассказывает Анна Барсегян.

Есть и другие нюансы, о которых важно знать тем, кто отправляется в Дагестан. «Здесь мало банковских терминалов, поэтому нужно брать с собой наличные, – говорит Марина Симанскова (турагентство “Марина-Тур”). – Сетевые продуктовые магазины практически не представлены. И наконец, несмотря на то что туалеты есть везде, нигде нет туалетной бумаги».