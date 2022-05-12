Как сэкономить на поездках за границу

"Сейчас курс ниже, чем он был в начале февраля. Волатильность валюты сильно влияет на конечную стоимость международного путешествия. Если посмотреть на курс евро, то он в феврале был 86, потом в какой-то момент 138, а сейчас — 68. Так как у нас действуют ограничения на покупку и снятие валюты со счетов и наличные валюты продаются в банке по особому курсу, очень выгодно платить за международные путешествия в рублях: туркомпании сразу конвертируют их по биржевому курсу",