Как подготовиться к длинной поездке на машине

Поездка на машине в большинстве случаев обходится дешевле, чем на поезде или на самолете. Кроме того, многие предпочитают путешествовать именно на автомобиле, так как боятся летать на самолете, а машина может быть комфортнее поезда, так как вы сами распоряжаетесь пространством вокруг себя и временем. Однако, у этой поездки есть один существенный минус — длительные поездки сильно утомляют, и времени они занимают гораздо больше. В материале “Рамблера” — о том, как подготовиться к долгой дороге на машине.

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Хорошо выспитесь

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В дороге могут случиться разные непредвиденные ситуации, которые могут увеличить время в пути, поэтому не рассчитывайте на то, что вы приедете к определенному времени и выспитесь. Поездка может оказаться ночной. Для этого вам надо хорошо выспаться, чтобы не терять концентрацию и не попасть в аварию. Старайтесь менять деятельность и делать остановки, если чувствуете, что вас клонит в сон. Для этого можно умыться холодной водой, немного прогуляться или вздремнуть на протяжении 5-15 минут.

Просчитайте маршрут

Если вы планируете делать длительные остановки, то лучше заранее продумать то, где вы будете отдыхать. Не на всех трассах есть комфортные места для отдыха, поэтому нужно заранее посмотреть, где есть большие стоянки с кафе и гостиницами при необходимости. Делать спонтанные остановки может быть затруднительно, так как не всегда на картах указаны работающие заправки, мотели и рестораны.

Проверьте машину

Стоит проверить все детали или пройти ТО, чтобы ничего не случилось на дороге в пути. Вызывать эвакуатор довольно дорого, а искать сервис и запчасти в незнакомом городе тоже энергозатратно. Особенно это касается людей, которые недавно приобрели подержанную машину или водят свой автомобиль довольно давно. Перед поездкой смените все расходные материалы в своем автосервисе.

Возьмите все необходимое для гигиены