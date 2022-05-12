Почему в некоторых отелях запрещают открывать окна

Строгого запрета (как, например, с курением в номере) на открывание окон в отелях на самом деле нет. Но даже если вы захотите распахнуть форточку и вдохнуть свежего воздуха, во многих современных отелях вы просто не сможете воспользоваться этой "опцией". Потому что ручек на окнах чаще всего просто нет. Да и в некоторых старых гостиницах ручки попросту снимают. Зачем это делают и почему постояльцам часто не разрешают открывать окна в номере, читайте в материале "Рамблера".

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Безопасность

Это самая популярная причина запрета открывать окна в номере отеля. Непоседливый ребенок, за которым не уследили родители или даже взрослый постоялец, у которого может закружиться голова, когда он дышит воздухом, легко могут выпасть из окна и получить травмы или даже лишиться жизни. Не позволяя постояльцам открывать окна, администрация заботится о безопасности своих гостей.

Чистота

Владельцы отелей, расположенных в больших городах, где много машин и пыли, запрещая открывать окна в номерах, думают о том, как облегчить работу горничным. Через открытые окна в номер попадает больше пыли и грязи, в помещении необходимо убирать тщательнее и чаще. Да и дышать воздухом в таком случае вряд ли так уж необходимо: вряд ли в центре города, например, он будет чистым.

Экономия

В большинстве отелей в наше время установлены кондиционеры. Как известно, открывать окна во время их работы не следует. Однако, многие гости пренебрегают этим правилом и совершенно спокойно открывают окна при работающей сплит-системе. Кондиционер работает, по сути, охлаждая улицу. При этом тратит энергию, за которую владельцам отеля приходится платить. Запрет на открытие окон в номерах позволяет экономить и не поднимать цены за проживание.

Если вам все же важно, чтобы окна в вашем номере можно было открыть, необходимо уладить этот вопрос еще на этапе бронирования. Просите комнату с балконом или ставнями, которые можно без проблем распахнуть. От панорамных окон в номере в этом случае придется отказаться.