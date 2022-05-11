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1 час назад

Бортпроводник раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа

Lenta.ru

Британский бортпроводник Мигель Муньос (Miguel Muñoz) раскрыл секреты бесплатного провоза дополнительного багажа в самолете. Его слова приводит газета Express.

Раскрыт секрет бесплатного провоза дополнительного багажа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Муньоса, пакеты из Duty Free не считаются ручной кладью, но об этом не знает большинство пассажиров.

«Если есть лишние вещи, которые не помещаются в чемодан, или если вам нужно взять на борт еще одну сумку, то воспользуйтесь хитростью и сложите их в пакет Duty Free»,

— пояснил он.

Бортпроводник добавил, что у большинства лоукостерных авиакомпаний очень строгие правила провоза багажа и бесплатно разрешается брать с собой в салон самолета только одну небольшую сумку, которая должна помещаться под сиденьем. Поэтому пассажирам часто приходится платить за дополнительную ручную кладь или перевес багажа.

Кроме того, работник авиалайнера поделился еще одним способом избежать дополнительных сборов за провоз багажа. Он посоветовал сложить одежду в наволочку от подушки и взять ее с собой на борт самолета.

«Гениальный способ! При этом, будучи членом экипажа, я бы никогда ничего не заподозрил»,

— отметил Муньос.

Лайфхаки,Мигель Муньос,
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