Как расплачиваться на отдыхе за границей в 2022 году

Большинство российских карт перестали работать за пределами нашей страны. "Рамблер" выяснил, как расплачиваться в отпуске за границей.

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Туристы больше не могут снимать деньги в банкоматах или оплачивать покупки картами российских банков за границей. Поэтому придется брать с собой наличные до 10 000 $⁣ (673 843 Р). Снять с валютного счета в России можно максимум те же 10 000 $⁣ (673 843 Р), остальное банк выдаст в рублях по курсу на день покупки.

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С 18 апреля Центральный бан разрешил покупать наличную валюту в банках, а с 11 апреля кроме долларов можно снимать евро, но ограничение в 10 000 $ остается. С рублями за границу ехать не стоит, там их поменять будет невозможно

Также туристы могут оформить карту "Мир"— это российская платежная система, поэтому она не зависит от отключения «Мастеркард» и «Виза». Однако она не работает в Apple Pay. "Мир" принимают в Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Турции. Однако туристы жалуются, что на деле оплатить картой "Мир" получается далеко не всегда.

В Турции наличные с карты "Мир" выдают только банкоматы Vakıfbank, Ziraat Bankası и Iş Bankası, но для этого потребуется пластиковая карта. Покупки в магазинах можно оплатить, если там стоят терминалы этих банков.

Во Вьетнаме с российской картой работают только банки BIDV и VRB. В Таджикистане снять наличные можно в банкоматах «Амонатбонк» и «Душанбе-сити». В Казахстане — в банкоматах ВТБ и Сбербанка.

Еще один вариант оформить карту китайской платежной системы UnionPay. Она работает в 180 странах, включая Европу и США. Только вот и эту карту принимают не везде — нужно искать значок UnionPay на терминалах и банкоматах. Проблема этой карты в дорогом обслуживании, которое иногда доходит до нескольких тысяч рублей.

Россельхозбанк заявил о скором открытии карты, которая совместит "Мир" и UnionPay. Но стоить она будет 9500 рублей при бесплатном обслуживании. Чтобы ее получить, нужно оформить заявку через мобильное приложение или в офисе банка.