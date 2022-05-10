Почему в полете лучше заменять линзы очками

Командировки, отдых, встречи с родными людьми —причин воспользоваться самолетом достаточно много. Но влияют ли перелеты на наши глаза, или стоит ограничить себя от частого пользования данным транспортом? Об этом в беседе с "Рамблером" рассказала врач-офтальмолог Барышникова Дарья Андреевна.

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Эксперт рассказала, что за рубежом был проведен крупный соцопрос для выявления неприятных симптомов после перелета, в котором участвовали пассажиры более 80 рейсов. Почти половина опрошенных (46%) сообщили хотя бы об одном дискомфортном моменте, связанным с органом зрения, отметила врач. Упоминались такие жалобы, как сухость глаз, зуд и слезотечение, боль в глазах и нечеткость зрения

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К основным факторам риска, способствующим проявлению или обострению симптомов, по словам специалиста, относятся воздействие сухого воздуха (внутри салона самолета) и длительное прямое воздействие кондиционера.

"Учитывая тот факт, что значительная часть людей со сниженным зрением носят контактные линзы, а не очки, то и кератит (воспаление роговицы глаза) стал распространенной проблемой среди путешественников; опасными моментами являются сон в контактных линзах, длительное воздействие кондиционера, работа с компьютером/планшетом, наличие синдрома сухого глаза. Стоит отметить, что в салоне самолета влажность воздуха снижена до 15-20%, что вызывает дискомфорт даже у людей со здоровыми глазами, если полет длится более 2,5-3 часов" Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Если же у человека имеется диагноз глаукома (повышение внутриглазного давления), то это заболевание не является противопоказанием к перелетам, уточнила офтальмолог. Контролируемое давление воздуха внутри кабины самолета компенсирует большую часть естественного падения давления, когда самолет достигает больших высот, следовательно, по словам врача, умеренное снижение атмосферного давления не вызовет явного повышения глазного давления.

Офтальмолог дала рекомендации, которые помогут комфортно перенести полет и сохранить здоровые глаза:

• Капли для глаз обязательно иметь в ручной клади – для пациентов с глаукомой это препараты, снижающие внутриглазное давление, для носителей контактных линз, или при синдроме сухого глаза – слезозаменители без консервантов, позволяющие увлажнять поверхность глаз в течение всего полета;

• Поскольку при зрительной нагрузке (чтение, просмотр фильмов, и пр.) человек реже моргает, то в условиях самолета слезная пленка еще быстрей высыхает, стоит делать перерывы, в которые стоит выполнять гимнастику для глаз или самомассаж глазных яблок через закрытые веки;

• При частых перелетах и наличии офтальмологических патологий, регулярно посещать лечащего врача;

• При использовании контактных линз стоит остановить выбор на однодневных силикон-гидрогелевых и взять с собой запасную пару, чтобы можно было снять их и не мучиться с контейнерами и жидкостями для линз, которые, в виду большого объема, не допускаются в ручную кладь. Но по возможности использовать очки;

• Помимо советов, касающихся глаз, стоит заострить внимание на употреблении достаточного количества воды внутрь (алкоголь, газированные напитки, кофе – исключаются);

• Не стоит пренебрегать и влажными салфетками. При усталости глаз или дискомфорте, можно сделать из них примочки, которые облегчат неприятные ощущения;

• О перелетах после офтальмологических операций стоит обязательно проконсультироваться со специалистом. В зависимости от вида операции, срока давности, тяжести состояния – сроки могут быть индивидуальные.

• При возникновении жжения, зуда или слезотечения ни в коем случае не стоит тереть глаза руками, рукавами, многоразовым платком из ближайшего кармана, чтобы не занести инфекцию. Стоит аккуратно промокнуть слезу или помассировать закрытые глаза одноразовыми салфетками.