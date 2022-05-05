С какими паспортами можно путешествовать без виз

Россияне привыкли, что в большинство стран Европы и Америки нужно делать визы. Если хочется увидеть весь мир, придется подавать документы в консульство. Но есть на планете счастливчики, которые за всю свою жизнь не оформили ни одной визы. Чтобы путешествовать по популярным местам, им нужен только паспорт своей страны. Тиктокер и визовый эксперт @ksenia.vizova рассказала, гражданам каких стран можно перемещаться по миру свободно (ну или почти). Ролик набрал 57 тысяч лайков.

Ксения упоминает паспорта следующих стран.

Израиль. Израильский паспорт также известен как даркон. Граждане Израиля могут посещать 159 стран и территорий без визы или оформлять визу по прибытии. Ксения утверждает, что в Америку гражданам Израиля могут оформить визу до 10 лет.

Мексика. Мексиканцы могут путешествовать без виз в 149 стран и территорий мира.

Аргентина. Гражданам Аргентины доступны 170 стран без виз.

Но это не единственные страны с сильными паспортами. Ежегодно публикуется международный индекс паспортов из 227 стран Henley Passport Index. Позиция в рейтинге определяется количеством мест, куда граждане страны попадут без визы.

В 2022 году на первом месте оказались Сингапур и Япония (192 страны). На втором — Германия и Южная Корея (190 стран), далее — Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран).

Россия на май 2022 года находится на 49 месте (117 стран).