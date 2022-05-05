Почему не загорается мусор в туалете самолета

Возгорание в мусорном отсеке пассажирского самолета на сто процентов исключить, разумеется, невозможно, но эта вероятность сведена к минимуму. «Рамблер» рассказывает, почему.

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Вряд ли кому-то придет в голову поджечь мусор на борту самолета. Но если вдруг кто-то из пассажиров лайнера, вопреки правилам, вздумает выкурить сигарету в туалете и бросить окурок в мусорный контейнер, пожар моментально будет ликвидирован.

Стационарная система автоматического пожаротушения не позволит огню разгореться и захватить пространство, поставив под угрозу жизни людей. Устроена система таким образом, что ее главный элемент – герметично запаянный огнетушитель, который находится в нише под раковиной, сработает практически моментально, потушив огонь.

Огнетушитель в туалете пассажирского самолета заполнен фреоном, находящимся под давлением. Из этого герметичного баллона в пространство под раковиной и в мусорный отсек выходят трубки, запаянные веществом, которое легко плавится. В случае возгорания и критического нагрева воздуха это вещество быстро расплавится и из баллона в течение 7-17 секунд вырвется фреон, который ликвидирует огонь.

Благодаря такой системе возможность возникновения пожара в мусорном контейнере туалетной кабины лайнера практически сведена к нулю.