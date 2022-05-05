Почему стюардессы прячут руки за спиной, встречая пассажиров

На входе в самолет пассажиров встречают две или три бортпроводницы. Пока одна проверяет билеты и объясняет, как пройти к нужному месту, вторая приветствует входящих. В интернете заметили: приветствующие стюардессы часто скрещивают руки перед собой или за спиной. Пользователи Сети нашли несколько объяснений такой позе — «Рамблер» собрал их все.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Вежливость

Пассажиры считывают язык тела тех, кто их приветствует на борту. Бортпроводникам важно выглядеть доброжелательно и гостеприимно. Поэтому вы вряд ли увидите стюардессу со скрещенными на груди руками: такая поза выглядит закрыто и даже агрессивно. Руки, опущенные по бокам, тоже выглядят искусственно. Поэтому бортпроводники скрещивают руки за спиной — это открытая позиция.

Гигиена

Объяснение, которое имело смысл много лет назад, когда рейсовые гражданские перелеты были редкостью, или в пандемию. Некоторые пассажиры жмут руку стюарду и целуют запястья стюардессы, чтобы их поприветствовать. И хотя это приятный знак внимания, на руках у другого человека может быть масса микробов. Руки за спиной — вежливый способ избежать рукопожатия, не показавшись грубым.

Подсчет пассажиров

Пока одна бортпроводница проверяет ваш посадочный талон, другая незаметно считает пассажиров. Делать это в уме неудобно, поэтому бортпроводники используют кликер — небольшое счетное устройство размером с брелок. Чтобы не смущать пассажиров, бортпроводницы убирают устройство за спину и тихо «прощелкивают» каждого входящего.