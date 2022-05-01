Что необходимо брать в самолет при проблемах с сосудами

Существует множество ограничений для полетов, среди которых болезни сосудов. В беседе с "Рамблером" врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев рассказал, что необходимо брать в полет при проблемах с эластичными трубчатыми образованиями.
По словам доктора, изменение давления в сосудах является основной, связанной с самолетами проблемой. В первую очередь, речь идет о мозговых коронарных сосудах и сосудах нижних конечностей, отметил он.
Как объяснил эксперт, с учетом изменения силы притяжения возникает резкий перепал кровотока от сосудов головного мозга к сосудам нижних конечностей. То есть можно сказать, что кровоток усиливается, и сосуды не выдерживают, уточнил врач.
В связи с этим специалист рекомендует использовать антиагрегант людям перед полетом, гипариновые мази, обрабатывая вены ног и, безусловно, можно использовать мягкий воротник шанца. Он освобождает сосуды шеи и головы, берет на себя вес головы и улучшает кровоток. Также Прокофьев советует надевать на руку браслет, который контролирует тонус сосудов, и не забывать о компрессионных чулках, использовать которые во время полета стоит и женщинам, и мужчинам.