Что необходимо брать в самолет при проблемах с сосудами

Существует множество ограничений для полетов, среди которых болезни сосудов. В беседе с "Рамблером" врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев рассказал, что необходимо брать в полет при проблемах с эластичными трубчатыми образованиями.

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По словам доктора, изменение давления в сосудах является основной, связанной с самолетами проблемой. В первую очередь, речь идет о мозговых коронарных сосудах и сосудах нижних конечностей, отметил он.

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Как объяснил эксперт, с учетом изменения силы притяжения возникает резкий перепал кровотока от сосудов головного мозга к сосудам нижних конечностей. То есть можно сказать, что кровоток усиливается, и сосуды не выдерживают, уточнил врач.

"И очень частая история связана с возникновением тромбоза. Это связано не только с изменением давления, но и с постоянным вынужденным положением. У нас в самолете люди сидят, а перелеты бывают достаточно длительные, соответсвенно, происходит застой крови. В результате как только человек встает, могут появиться тромбозы" Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

В связи с этим специалист рекомендует использовать антиагрегант людям перед полетом, гипариновые мази, обрабатывая вены ног и, безусловно, можно использовать мягкий воротник шанца. Он освобождает сосуды шеи и головы, берет на себя вес головы и улучшает кровоток. Также Прокофьев советует надевать на руку браслет, который контролирует тонус сосудов, и не забывать о компрессионных чулках, использовать которые во время полета стоит и женщинам, и мужчинам.

"Из опасных вещей, которые могут случиться во время перепадов давления, можно выделить кровь из носа и потерю сознания. Вообще людям с острыми заболеваниями летать планово точно не стоит, потому что если у человека есть обострение язвенной болезни, это сильно усугубит прогноз" Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"