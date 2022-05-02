Как занять два места рядом в самолете

Хотите лететь в гордом одиночестве и иметь возможность расправить ноги? Делимся способами, как бюджетно и не очень занять два места на борту.

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Купить за баллы

Перелет длиной 7-8 часов — большое испытание для спины и ног. Конечно же хочется провести его, усевшись на двух креслах сразу. Если это не первый ваш полет, у вас могут быть бонусные мили или баллы за предыдущие поездки. Их наличие можно проверить на сайте или приложении авиакомпании.

Есть лишние баллы на целый билет? Отлично: забронируйте себе соседнее место. Услуга Extra Seat предоставляется при множестве тарифов разных компаний.

Купить просто так

Схема та же, что выше, только в этом сценарии вы покупаете место за рубли. Да, дорого, но зато комфортно и все равно выгодней, чем билеты в бизнес-класс.

Занять свободное место

Способ требует немного наглости, но результат того стоит. Зайдите в салон самым последним — буквально перед закрытием дверей. Глазами найдите два свободных места рядом (конечно, их может и не оказаться). Если вам повезет и места будут, с невозмутимым видом проследуйте к ним, сядьте и дождитесь взлета. Как правило, стюардессы не проверяют, кто где сидит, только если это не специальные платные места.

Бонус для двоих: схитрить при покупке

Лайфхак, который поможет паре занять целый ряд. При покупке билета берите места не рядом, а по бокам: то есть не A и B, а A и C. Места посередине раздаются последними, поэтому велик шанс, что к вам никого не подсадят, и кресло останется свободным. Даже если подсадят — можно на месте тихонько договориться поменяться местами.