Как занять два места рядом в самолете

Хотите лететь в гордом одиночестве и иметь возможность расправить ноги? Делимся способами, как бюджетно и не очень занять два места на борту.
Перелет длиной 7-8 часов — большое испытание для спины и ног. Конечно же хочется провести его, усевшись на двух креслах сразу. Если это не первый ваш полет, у вас могут быть бонусные мили или баллы за предыдущие поездки. Их наличие можно проверить на сайте или приложении авиакомпании.
Есть лишние баллы на целый билет? Отлично: забронируйте себе соседнее место. Услуга Extra Seat предоставляется при множестве тарифов разных компаний.
Схема та же, что выше, только в этом сценарии вы покупаете место за рубли. Да, дорого, но зато комфортно и все равно выгодней, чем билеты в бизнес-класс.
Способ требует немного наглости, но результат того стоит. Зайдите в салон самым последним — буквально перед закрытием дверей. Глазами найдите два свободных места рядом (конечно, их может и не оказаться). Если вам повезет и места будут, с невозмутимым видом проследуйте к ним, сядьте и дождитесь взлета. Как правило, стюардессы не проверяют, кто где сидит, только если это не специальные платные места.
Лайфхак, который поможет паре занять целый ряд. При покупке билета берите места не рядом, а по бокам: то есть не A и B, а A и C. Места посередине раздаются последними, поэтому велик шанс, что к вам никого не подсадят, и кресло останется свободным. Даже если подсадят — можно на месте тихонько договориться поменяться местами.