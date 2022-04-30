Юрист рассказал россиянам, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Многие россияне стараются взять отпуск в майские праздники, чтобы немного продлить время отдыха. Насколько это выгодно, рассказал СМИ Александр Южалин, директор юридической практики в SuperJob.

Фото: Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / globallookpress.com

«Если работник получает оклад, наличие в месяце нерабочих праздничных дней или дополнительных выходных (перенесенных правительством) не является основанием для снижения заработной платы», – говорит юрист.

В разные месяцы стоимость одного дня различается, а отпуск высчитывается по средней заработной плате за день. Чтобы понять, стоит ли брать отпуск на майские праздники, нужно сравнить, сколько работник получил за период отпуска в этот период и сколько получил бы, продолжая работать в эти же даты, пишет Ussur.Media.

По мнению юриста, многое зависит от тонкостей графика и от того, в какие дни работник решил взять отпуск на майские праздники. Но общий итог умозаключений юриста такой: больше денег в мае можно получить, если работать по «общему» графику.