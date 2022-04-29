Многие россияне нередко осуждают соотечественников за непристойное поведение на курортах. Одной из самых частых причин негодования является разгуливание в полуобнаженном виде по улицам и магазинам. Зачастую туристы после пляжа не задумываются о том, чтобы надеть что-нибудь поверх бикини или плавок. Но это далеко не единственное, что бесит окружающих.

Блогер @ksu.event рассказала о типичных поведенческих привычках путешественников, которые раздражают всех вокруг. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, окружающих раздражают любители "оригинальных" фотографий, которые совершают в основе своей довольно странные вещи для того, чтобы получить необычный кадр.

Также блогер подчеркнула, что зачастую люди игнорируют общественные правила, например, трогают то, что запрещено — это тоже раздражает окружающих. И завершает тройку бесячих привычек, по мнению девушки, уверенность россиян, находящихся заграницей, в том, что все вокруг обязаны говорить по-русски.

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