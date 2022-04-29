Почему нельзя спать в самолете во время взлета и снижения

Эксперты-медики рассказали, почему пассажиры ни в коем случае не должны спать во время набора высоты и снижения самолета. Такой сон может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Быстрая смена внешнего давления влияет на давление воздуха внутри ушей. Это приводит к эффекту вакуума в евстахиевых трубах, из-за чего как раз «закладывает» уши.

Если вы спите, то не будете глотать так часто, как если б бодрствовали, а это может привести к заложенности ушей и повреждению барабанных перепонок. Чем дольше ухо остается заблокированным, тем большее количество проблем можно получить на ровном месте: головокружение, ушные инфекции, травму барабанной перепонки и даже кровотечение из носа и потерю слуха.

Врачи говорят, что выровнять давление воздуха на барабанные перепонки можно, заткнув уши. Еще помогают глотание и зевота. Эти процедуры открывают евстахиеву трубу и позволяют воздуху поступать в среднее ухо и свободно выходить из него, а значит — давление по обе стороны барабанной перепонки выравнивается. Понятно, что для этого нужно бодрствовать и контролировать свое самочувствие.

По этой же причине врачи не рекомендуют летать на самолете при простудных заболеваниях.