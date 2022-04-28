Что нужно учесть при покупке рейса с пересадкой

Так как у россиян нет возможности напрямую полететь в некоторые страны, путешественники начали присматриваться к путешествиям с пересадками в третьих странах. Сейчас доступны пересадки в Стамбуле, Дубае и других крупных аэропортах. Не у всех есть опыт подобных перелетов, а к такому нужно подготовиться заранее. В материале “Рамблера” — о том, что стоит учесть при покупке рейса с пересадкой.

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Время пересадки

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Если вам предстоит пересаживаться с самолета на самолет ночью, то удостоверьтесь в том, что пересадка будет короткая. Если она будет длинная, вам нужно узнать, есть ли в аэропорте отель для транзитных туристов. Когда и этот вариант отпадет, придется изучать другие пути. Например, отели у аэропорта, но стоит учитывать, что они довольно дорогие, а также у всех стран разные условия выхода “в город”, все зависит от локации пересадки.

Транзитный багаж

В случае, если в аэропорте вы остаетесь в транзитной зоне, вам не нужно получать свой багаж во время пересадки. Это делается только в том случае, если вы планируете выходить “в город”. Когда вы сойдете с самолета, вы увидите указатели, по которым могут пройти транзитные пассажиры. Проходите и ждете свой следующий рейс. Чемодан вам выдадут в пункте назначения.

Возьмите с собой еду

В аэропортах еда довольно дорогая, а за рубежом она дороже вдвойне, так как все расчеты производятся в местной валюте. Поэтому если вы планируете длительный перелет, да еще и с пересадкой, вам точно нужно запастись едой. Воду проносить в санитарную зону нельзя, поэтому на нее придется потратиться. Или терпеть до перелета и попросить воды у стюардессы.

Будьте готовы морально

Если вы действительно захотите сэкономить на поездке, вероятнее всего, вам предстоит долгий путь с ночной пересадкой. Это может быть действительно тяжело, особенно для тех, кто летит несколькими рейсами впервые. Будьте готовы к тому, что сильно устанете, вам будет хотеться спать, есть или просто полежать. После первых двух перелетов вы привыкните к таким путешествиям, уже будете все знать и сможете дальше покорять новые страны. Если вы не уверены в собственных силах, сделайте длинную пересадку и останьтесь в транзитном городе на 1-2 дня.