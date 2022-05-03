Идем в поход: 6 ошибок начинающих туристов

Запах костра, пение птиц, единение с природой — это лишь некоторые моменты, ради которых стоит отправиться в путь. Чтобы не разочароваться в походной романтике, изучите список «Рамблера». В нем мы собрали самые частые ошибки, которые допускают неопытные туристы.

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Проигнорировали прогноз погоды

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Еще до того, как вы отправитесь в поход, рекомендуем внимательно следить за прогнозом погоды в источниках, которым доверяете. Если нет уверенности в том, что может быть прохладно (например, по ночам или в горах), возьмите с собой хотя бы одну теплую вещь. Например, можно надеть тонкую флисовую кофточку под влагостойкий слой. И это поможет спастись от гипотермии. Носки из мембранной ткани или неопрена защитят от влаги.

Взяли лишние или тяжелые вещи

Другая крайность — испортить себе отдых, взяв с собой слишком много вещей. Этого можно избежать еще на этапе сборов. Прежде чем паковать вещи в рюкзак, составьте их список. Критически оцените его — может быть, что-то можно убрать? Например, если вы берете с собой фотоаппарат, действительно ли нужно нести с собой все-все объективы?

Когда вы собираетесь в поход, помните, что необязательно надевать новую пару штанов или футболку ежедневно. Более важно подобрать комплект одежды таким образом, чтобы за счет многослойности спокойно пережить не самые приятные погодные условия.

Покупая походный провиант, обратите внимание на сублимированные мясо и овощи, тушенку в легкой вакуумной упаковке. Их нести проще, чем груду жестяных банок. по тому же принципу — легче и проще — выбираем легкий рюкзак, палатку и спальник (но с учетом условий конкретного похода). Кстати, титановая посуда более маловесная, чем стальная и термо.

Не проверили снаряжение

Цена такой ошибки может быть довольно высока. Не проверили только что приобретенную или уже старенькую газовую горелку? Увеличили продолжительность приготовления горячего в полтора-два раза. Потому что увы, не каждому под силу с первого раза запалить хороший костер. Или, например, за пару часов до выхода из дома выяснили, что спальник облюбовал кот, а треккинговые ботинки расклеились.

Не позаботились о питьевой воде

На стадии планирования маршрута нужно озаботиться тем, где будет возможно запастись водой. И на всякий случай лучше обзавестись портативным фильтром, обеззараживающими таблетками и медикаментами, снимающими симптомы отравления.

Неудачно выбрали место под палатку

Чем комфортнее вам отдыхать ночью, тем легче и приятнее будет поход. Поэтому в качестве места под палатку рекомендуем выбирать территорию вдали от сухих деревьев (которые могут упасть), низин, возможности камнепада, звериных троп и костра должны. Еще одно важное правило — берегите свой спальник от влаги. Для этого можно приобрести гермомешок или натянуть хотя бы полиэтиленовые пакеты.

Забыли о главном правиле туриста

После нас — только следы на песке. А это значит, что весь мусор нужно забрать с собой. По возможности следует сжечь органические и неорганические отходы. Во-первых, вы окажете услугу тем туристам, которые придут после вас. На секундочку: запах пищевых отходов медведь может учуять на расстоянии до восьми километров. Во-вторых, следует помнить, что наши путешествия по диким местам имеют влияние на окружающую среду. И только от нас зависит, насколько пагубным оно будет.