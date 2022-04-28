Почему в аэропортах такая большая наценка на товары

Если вы хотя бы раз были в аэропорте, то вы точно знаете, что там нельзя ничего покупать из-за того, что даже вода там продается с большой наценкой. Именно поэтому люди предпочитают ничего не забывать с собой в поездку, иначе это обойдется очень дорого. Однако большинство людей все-таки задаются вопросом о том, почему даже на еду в аэропорте такая большая наценка. Она может достигать 20-50%. О том, как формируется ценообразование в аэропортах — в материале “Рамблера”.

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Доставка товаров и проход в стерильную зону

Когда пассажир проходит паспортный контроль и досмотр, он входит в стерильную зону, где ожидает посадки на самолет. Там же можно найти самые высокие цены, начиная от воды и заканчивая книгами. Дело в том, что основную наценку за товар составляет то, что тратиться на доставку и прохождение досмотра. Из-за правил безопасности, на досмотр отводится довольно много времени, что ведет к дополнительным расходам.

Непрерывная работа

Если магазины в городе могут иметь свой график и не работать после определенного времени или в выходные, то все, без исключения, точки в аэропортах работают круглосуточно и не уходят на праздники и выходные. Это тоже ведет к удорожанию обслуживания, дополнительных надбавок для сотрудников.

Безвыходность положения

Человек, который пришел в стерильную зону, оказывается в безвыходном положении. Он не может никуда выйти и купить себе воду в магазине дешевле, и магазины и кафе этим пользуются. Они знают, что у людей здесь нет альтернативы, поэтому иногда неоправданно повышают цены.

Работа на психологию

Не секрет, что люди, которые летят в долгожданный отдых, чувствуют расслабление уже по дороге в аэропорт. Уже на этом этапе человек готов тратить все деньги, которые были накоплены на отпуск. Если ему понадобится что-то срочно купить, он не будет смотреть на ценник и возмущаться, что все очень дорого. Психология работает так, что он просто купит нужную ему вещь.