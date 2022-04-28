Туристам рассказали, как не заболеть во время путешествия

Как не заболеть во время путешествия в теплые страны, россиянам рассказал Роспотребнадзор. «В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и гельминтов», — пишет источник.

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Подхватить инфекцию можно через воду и еду, при контакте с больным человеком или при укусе насекомых. Распространенные в теплых странах заболевания часто с трудом поддаются лечению, поэтому нужно предпринять все возможные меры и уберечься от заражения. Так, перед поездкой нужно узнать: в Роспотребнадзоре — об эпидемической обстановке в стране назначения (при необходимости сделать прививки), у туроператора — о наличии медицинской страховки.

В поездке можно пить только бутилированную или кипяченую воду и другие напитки, отказаться от употребления льда, приготовленного из сырой воды. Есть можно только продукты в заводской упаковке, а мясо, рыбу и морепродукты — после термической обработки. Нельзя пробовать еду, приготовленную местными жителями, а овощи и фрукты следует мыть только бутилированной водой.