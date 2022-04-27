Тревел-блогерша поделилась необычным способом быстро собрать чемодан в поездку и вызвала восхищение у пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратило внимание издание The Sun.

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По словам автора видео, она всегда заранее составляет списки необходимых вещей, а затем распечатывает и ламинирует их. Такой способ помогает ей собраться всего за несколько минут и не забыть самые необходимые мелочи, например зубную пасту и щетку. «Поскольку я часто совершаю короткие деловые поездки, мне приходится очень эффективно и быстро паковать багаж», — поделилась блогерша.

Пользователи сети были удивлены тем, как организованно девушка упаковывает вещи, своим мнением они поделились в комментариях. «Определено попробую такой способ», «Это то, чего мне не хватает. Всегда заранее складываю вещи, но постоянно что-то забываю», «Вау, даже не думала о таком», «Спасибо за лайфхак», «Суперпродвинутый уровень упаковки», — писали юзеры.